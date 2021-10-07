四分之一1类创新药来自上海 详解上海医药产业发展“密码”

张江·中国药谷 生物医药创新交流中心 郑莹莹 摄

“今年上海已获批了6个1类创新药，创历年新高，约占全国总数的四分之一”，上海市药品监督管理局副局长张清近日说。

生物医药产业是上海三大先导产业之一。数据显示，2020年，上海市生物医药产业规模超过6000亿元(人民币，下同)，其中，相关工业总产值突破1400亿元。为何上海能成为中国生物医药的研发高地、产业热土？有如下“密码”：

“拎包入住”展研发

近年来，上海生物医药产业规模持续保持高速增长态势，产业体系健全，国际化程度较高，研发创新能力全国领先。

上海市经济和信息化委员会主任吴金城透露，今年上半年，上海生物医药产业规模超过3500亿元，同比增长22.8%。他表示，上海力争到2025年实现全市生物医药产业规模达1.2万亿元，实现一批关键、核心的技术自主可控，让一批创新性成果能够取得显著成效。

“我们现在可以说做到‘地等项目’‘楼等项目’。特别是在临港‘生命蓝湾’(地处中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的生物医药特色产业园)，我们提供了定制化、高水平、标准研发的大楼和标准厂房，可以做到‘拎包入住’，来了就可以开展研发和生产。”吴金城说。

他介绍，目前上海生物医药产业着力在三个方面发力：

第一个方面是核心技术攻关，特别是在创新药、高端医疗器械、高端制剂、公共卫生急需医疗物资等领域加强攻关和产业化突破。

第二个方面是加强前沿领域布局，在抗体药物、细胞治疗、基因治疗等领域开展前瞻布局，围绕脑科学、干细胞和再生医学等领域持续推进。

第三个方面是加强创新成果转化。上海已形成了以张江为核心，以临港新片区等5个特色园区为支撑，以其他特色基地为补充的“1+5+X”产业发展布局，“张江研发+上海制造”联动发展格局不断优化。

政策配套紧跟上

上海今年出炉《关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》，其内容覆盖研发、临床、制造、应用等全产业链的政策体系，也明确了上海生物医药产业未来3年内发展什么？怎么发展？如何支持？

吴金城表示，上海对生物医药产业的支持，既包括研发方面的资金支持、厂房楼宇的载体支持，还包括服务审批等方面的精简优化等。同时，上海也正在推动研发用物品以及特殊物品的通关便利化，建立生物医药试点企业和物品的“白名单”，便利企业通关等。

另外，上海市卫生健康委员会副主任胡鸿毅介绍，上海首创发布了“市级医院医企协同研究创新平台(HI-CLIP)——临床试验加速器”这样的平台，希望嫁接企业、医院的需求和资源，有效缩短临床试验的平均启动时间，“这也是上海发展生物医药的独特优势，我们需要有一个平台做‘红娘’、做嫁接，让医、企快速对接和互动。”

长远规划两手抓

资料显示，目前，全球排名前20的药企和医疗器械企业分别有18家和17家落户上海，在沪设立中国区总部、研发中心或生产基地等。上海全市建立了6个国家级和17个市级临床医学研究中心，在生命科学、药学等领域集聚了一批中国国内领先的科研院所。

上海市经济和信息化委员会副主任刘平表示，上海一方面“引进来”，另一方面又积极推动本市相关企业“走出去”，包括“企业出海”“产品出海”“技术出海”等。比如，他表示，这一次疫情给全世界带来了很大挑战，上海很多生物医药企业助力全球抗“疫”，其新冠病毒检测试剂盒、口罩、智能影像产品等出口了多个国家。

为了给上海生物医药产业发展“添柴加火”，就在本月11日至14日，上海将举办首届“上海国际生物医药产业周”活动。据悉，上海今后每年将定期举办该活动，力争构建又一国际化的生物医药产业交流平台。(完)