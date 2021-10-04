海南启动重点人群新冠病毒疫苗加强免疫接种工作

中新网海口10月4日电 (记者 张茜翼)海南省从4日开始启动重点人群新冠病毒疫苗加强免疫接种工作。

海南省卫健委介绍，加强针也叫加强免疫，加强针是指在完成疫苗接种后，根据抗体消退的情况进行补充接种，保持人体对病毒免疫力的疫苗剂次。比如现阶段新冠灭活疫苗全程接种2针，根据人体抗体水平下降的程度，再进行一针接种。新冠疫苗接种一段时间后，有保护效果削弱的情况存在，加强针的接种则会使这种下降出现“强势反弹”。

根据疫情防控需要，海南在全程接种2剂次新冠灭活疫苗和康希诺疫苗满6个月的18岁以上人群中实施加强免疫接种。优先在新冠肺炎感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员中开展加强免疫。新冠肺炎感染高风险人群包括职业暴露风险较高人群，涉进口冷链物品的口岸一线海关检验检疫人员，口岸装卸、搬运、运输等相关人员，国际和国内交通运输从业人员、面临较高境外疫情风险的边境口岸工作人员、医疗卫生人员等，以及有在境外感染风险的人群，如因公、因私出国工作学习人员等。

海南针对不同类型的重点人群实施不同的接种安排。针对职业风险高的人群，以属地政府、单位或行业为主组织集体接种。优先接种新冠肺炎感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员。

针对其他人群，海南指定门诊接种，各市县指定定点接种门诊定点接种。免疫功能相对较低人群，60岁及以上人群，由于工作、学习、交流的需要到境外疫情高风险地区或者国家的人群，其他已完成新冠灭活疫苗2剂次接种6个月以上，自愿进行第3针接种的人群，均可到辖区指定的接种门诊进行加强免疫接种。(完)