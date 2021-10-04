福建莆田：“智慧”担当 齐心战“疫”

莆田市上线核酸检测大数据信息系统。 莆田市组织部供图

3日，福建疫情中，莆田连续8天零新增新冠肺炎确诊病例。在这场没有硝烟的战“疫”中，莆田闻令而动，众“智”成城。

莆田学院附属医院应急核酸采样队驰援枫亭。 莆田市组织部供图

白衣披甲，逆行出征

医护人才是夺取战“疫”胜利的中坚力量。9月25日，17名国务院联防联控机制综合组福建工作组的专家受聘为莆田市“壶兰计划”特聘专家。

面对突发疫情，国家级、省级200多名专家人才进驻莆田指导，全国各地2373名医护人员星夜驰援，全市1706名医护人员奔赴一线开展核酸检测和医疗救治。

“我有援鄂经验，让我来！”9月11日凌晨，莆田市第一医院重症医学科主管护师郑晶晶第一时间报名前往枫亭支援。采集分泌物、插入试管、手部消毒……郑晶晶一丝不苟，认真执行核酸采集每一个操作步骤，整个流程下来不过30秒。连日来，她与队友们每天都重复近千次这样的动作。

“无论白天黑夜，小分队接到任务，队员们都全力以赴，只为尽快找出真正的阳性者，使疫情早日控制。”莆田学院附属医院抗疫应急采样突击队连续奋战了十几个日夜。

这支突击队专职负责对混采结果阳性的病例进行入户单采，精确找出病毒携带者，队员们戏称自己为“扫雷”小分队。

疫情集结号吹响后，莆田学院医学院连夜集结320名“男丁格尔”支援仙游，核酸采集、信息录入、秩序维护、物资搬运……在连日三十多度炎热的天气下，穿着又闷又厚的防护服，每天近15个小时的超负荷工作量，他们仍然选择坚守。

“我们共同守护莆田。”莆田学院基础医学院临床医学专业学生周艺强说。

中西医“抱团”抗疫，彰显中国智慧。“中医是通过整体辨证来进行治疗，伴大便不通，我们用通泻的药物；伴有腹泻，可以用清热止泻的药物……”在莆田市新冠肺炎病人救治定点医院，34名国家级、省市级中医药专家分成3组，由3名国家级中医药专家分别带队，与西医组队员通力合作，中西医结合治疗疫病优势明显。

莆田使用无人机对疫区3D建模。 莆田市组织部供图

科技赋能，“硬核”抗疫

9月14日以来，莆田市启动全员核酸检测，时间紧、任务重，如何提高检测效率是一场严峻的考验。

莆田市抗疫前线指挥部调度负责人祝海辉说，“疫情发生后，我们迅速上线核酸检测信息系统，全市1832个核酸采样点实时采样人数、样本待运输数量、检测机构的检测能力是否饱和等一目了然。”信息化平台让采集、送检、检测等各个环节无缝对接，成了抗疫的数据指挥大脑。

为有效避免检测人群聚集，方便市民实时查询采样点人流分布情况，莆田移动组织党员技术骨干协同市数字办、数字集团开发上线核酸检测点人流分布查询平台。

疫情防控中海量的排查和数据统计，亟需科技力量支撑。莆田市自然资源局驻枫亭一线工作队精准绘制涉疫区域“疫情防控工作图”，实现多图叠加、连线联防，形成疫情防控“数据云”。

“依靠地图‘大数据+’，工作队可适时掌握疫情防控动态，做到‘以房查户、以户查人’。”莆田市自然资源局研发团队成员、博士杨荔阳说。

复茂食品有限公司捐赠抗疫物资。 莆田市组织部供图

大爱无疆，守护健康

莆田市组建由医院专科医生、学校心理咨询师、疾控中心工作人员组成的22人疫情心理咨询服务团队，撑起心理陪护“有晴天”。

由莆田市委党校、电大、职业技术学校等10名教师组成的“疫情防控科普宣讲员队伍”，连日来深入郊尾镇等5个乡镇12个中风险区，开展巡回疫情防控知识“大宣讲”、他们“秋生讲古”“快板歌”等莆仙方言防疫科普音频、视频，特别受欢迎。

得知家乡发生疫情，莆籍在福州工作的医学专家人才工作站即刻行动，依托“福建健康”服务平台，集结200多名莆籍在榕医学专家提供“宅”问诊、“云”看病。

“根据症状应该属于咽炎，可以到附近药店购买一些中成药服用。”莆籍在榕医学专家人才工作站常务副站长、福建省肿瘤医院教授陈俊强在线回复患者。平台开通以来，已在线接诊、解答各类健康咨询16000多人次。

“如果不能在战‘疫’中冲锋陷阵，那就保足粮草、鼓劲加油！”国务院特殊津贴专家、省级人才郭继光创办的复茂食品有限公司连续捐赠价值110万元的糕点。

全市企业家、乡贤及社会各界发挥资源优势，积极捐钱捐物支援抗疫。三棵树董事长洪杰向市红十字会定向捐赠500万元用于疫情防控，中国政府友谊奖获得者托马斯所在的华峰实业捐款500万元，省“百人计划”团队所在的海安橡胶集团捐款100万元，新万鑫(福建)精密薄板有限公司孟凡娜个人捐款100万元……

面对疫情，莆田市众多人才向险而行，化身疫情防控战斗员、宣传员、服务员、信息员，绘就一幅各方通力合作、齐心抗疫的动人画卷。