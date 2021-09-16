华厦眼科派出多支医疗队驰援莆田和厦门

连日来，莆田、厦门的新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。华厦眼科医院集团在做好自身医院防疫工作的同时，也积极响应各级疫情防控指挥部的号召，先后派出多支医疗队，驰援莆田和厦门。

据华厦眼科医院集团相关负责人介绍，9月10日，莆田仙游疫情发生后，厦门眼科中心莆田眼科医院医护人员作为先行军，第一时间响应号召，纷纷请缨，连夜集结，紧急驰援仙游，开展核酸采样、检测等工作，全力筑起抗疫防线，这也是华厦眼科派出的首支医疗队。

该负责人表示，在接下来的数天里，在上级部门的号召下，在集团领导的精心部署下，来自集团旗下的厦门大学附属厦门眼科中心、福州眼科医院、漳州华厦眼科医院、南平华厦眼科医院、龙岩华厦眼科医院、宁德华厦眼科医院、三明华厦眼科医院等，也纷纷紧急集结，派出医疗队前往莆田和厦门两地。其中，9月14日至15日，厦门大学附属厦门眼科中心积极响应厦门市疫情防控指挥部号召，前后组织60名医护人员，分批前往厦门何厝社区、万寿阳台山、祥滨公园、梅园公园等地点进行核酸采样，另增派5名医护人员前往莆田支援。

值得一提的是，此番逆行出征的医疗队，多为党员医护人员，在华厦眼科医院集团党委书记李晓峰带领下奔赴莆田。

据了解，华厦眼科医院集团派出的医疗队队员们，从白天到夜晚马不停蹄，在高温天气下，穿着密不透风的防护服，戴着护面罩，有序地开展的核酸采集、检测工作。

“若有战，召必至，战必胜！”华厦眼科医院集团董事长苏庆灿表示，疫情当前，身为医疗机构，身为医护人员，守护人民群众的健康，责无旁贷。

医护人员也是普通人，只不过穿上这身衣服，成了战士。苏庆灿也细心叮嘱逆行出征的医护人员，“穿上这身白衣，身上担负的就是责任和使命，我代表集团向你们致敬，盼你们早日平安归来。”