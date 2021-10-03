疫情期间，司机如何做好防护？

“广大司机朋友由于活动面广，流动性大，接触人员较多，更要提高防范意识，做好科学防护。”有关专家就疫情期间出租车或网约车司机如何保护好自己和对方给出了具体建议。

有关专家强调，司机在上岗前要确保身体状况良好,工作期间每日进行健康监测。应接种疫苗,接种疫苗后仍需注意个人防护。每日出行载客前，应对车辆进行清洁消毒；对车门把手、方向盘和车内扶手等部位每天定时清洁消毒。注意个人卫生，及时进行手部消毒，戴手套。应选择空旷、人员稀少的场所饮食休息，可自带餐食或选择外卖打包后在车上用餐。运行期间，可半开窗户保持空气流通（遇到阴雨天等不良天气车窗不宜打开时，应保证车辆外循环开启）；使用空调时车窗不应完全闭合，以保持车内通风换气。有疑似感染者搭乘后，应及时做好车辆物体表面（座椅、方向盘、车窗、车门把手、扶手等）和空调系统的消毒。患有呼吸道疾病期间，尽量减少外出；如需外出，应尽量佩戴好口罩，做好手部卫生；减少参加聚会、聚餐等活动；减少前往封闭、空气不流通的公共场所和人员密集的场所。张静雯 储白珊