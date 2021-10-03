西北地区东部华北等地有较强降雨 江南华南仍多高温天气

中新网10月3日电 据中央气象台网站消息，10月3日至5日，四川盆地、西北地区东部、华北、黄淮北部、东北地区南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨。江南大部、华南北部以及江淮西部、江汉、重庆等地有35～37℃的高温天气，局地可达38℃。

甘肃陕西山西辽宁等地部分地区出现中雨或大雨

昨日8时至今日6时，甘肃东部、陕西中部、山西南部、河北北部、辽宁西南部和东部、内蒙古东北部等地部分地区出现中雨或大雨，山西长治和临汾局地暴雨(50～70毫米)；云南西部和南部部分地区出现中到大雨，局地暴雨(50～85毫米)；新疆伊犁河谷及沿天山一带出现小到中雨，局地大雨，高海拔山区出现降雪。

西北地区东部华北等地有较强降雨

10月3日至5日，四川盆地、西北地区东部、华北、黄淮北部、东北地区南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨。上述大部地区气温下降4～8℃，西北地区东部、华北南部、黄淮等地部分地区降温10℃以上。3日08时至4日08时，四川盆地西部、甘肃东南部、陕西中部、山西中南部、河北南部、山东中北部、辽宁东部、吉林东南部等地有大雨或暴雨，局地大暴雨(100～120毫米)，上述部分地区将有8～10级雷暴大风或冰雹天气，并伴有短时强降水天气，小时雨量20～40毫米，局地可达50毫米以上。为此，中央气象台10月3日06时发布强对流天气蓝色预警和暴雨预报。

此外，10月3日，新疆仍有大风降温和雨雪天气，新疆东部和南疆盆地有沙尘。

江南华南仍多高温天气

3日至5日，江南大部、华南北部以及江淮西部、江汉、重庆等地有35～37℃的高温天气，局地可达38℃。

未来三天具体预报

10月3日8时至4日8时，四川盆地西部、西北地区东部、青海南部、华北中南部、黄淮北部、东北地区东南部以及西藏东南部、云南南部等地有中到大雨，其中，四川盆地西部、甘肃东南部、陕西中部、山西南部、河北南部、山东北部、辽宁东部、吉林东南部等地有暴雨，局地大暴雨(100～120毫米)。此外，新疆高海拔山区有雨夹雪或雪。新疆东部和南疆盆地、内蒙古西北部和东北部等地部分地区有4～6级风，其中，新疆东部部分地区有8～9级风。

全国降水量预报图(10月3日08时-4日08时)

10月4日8时至5日8时，四川盆地中西部、西北地区东部、华北大部、黄淮北部、海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，四川盆地西北部、陕西中部和西南部、山西中部等地部分地区有暴雨，局地大暴雨(100～120毫米)。内蒙古中东部、辽宁中部等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(10月4日8时-5日8时)

10月5日8时至6日8时，西北地区东部、华北大部、黄淮西部、四川盆地西北部地部分地区有中到大雨，其中，甘肃南部、陕西北部和西南部、山西中部、四川盆地西北部等地部分地区有暴雨(50～80毫米)。

全国降水量预报图(10月5日8时-6日8时)