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财政部下达逾260亿元支持改善农村学生营养状况

2021年10月01日10:14 来源：中国新闻网

中国财政部30日公布，中央财政近日下达学生营养膳食补助提标资金30.34亿元(人民币，下同)，2021年全年共安排学生营养膳食补助资金260.34亿元，比上年增长12.9%。

从2011年秋季学期起，中国实施农村义务教育学生营养改善计划(以下简称营养改善计划)，对欠发达地区学生给予营养膳食补助，补助标准由中央统一制定。其中，国家试点地区所需资金由中央财政承担；地方试点地区所需资金由地方财政承担，中央财政在地方落实膳食补助标准后按照每生每天3元给予定额奖补。目前，营养改善计划覆盖全国28个省份1552个县，每年受益学生约3795万人。

营养改善计划实施以来，欠发达地区农村学生告别了背干粮上学、当街支火做饭的校园生活经历，改变了一天只吃两顿饭的窘境，农村学生体质健康合格率从2012年的70.3%提高至2021年的86.7%。

自2021年秋季学期起，农村义务教育学生膳食补助标准由每生每天4元提高至5元。其中，国家试点地区所需资金继续由中央财政全额承担；地方试点地区所需资金由地方财政承担，中央财政在地方落实膳食补助标准后按照每生每天4元给予定额奖补。

为减轻地方增支压力，中央财政提前预拨今年秋季学期地方试点地区提标所需资金。财政部要求各地，做好现有试点范围内营养改善计划实施工作，不再扩大试点范围。自2011以来，中央财政累计安排学生营养膳食补助资金1967.34亿元。（记者 赵建华）

(责编：崔元苑、杨迪)


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