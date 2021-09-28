广电总局要求停播“美容贷”及类似广告

昨日，国家广播电视总局网站发布通知，要求各省、自治区、直辖市广播电视局中央广播电视总台办公厅等单位停止播出“美容贷”及类似广告。通知称，近期发现，一些“美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。为此，广电总局决定，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出“美容贷”及类似广告。各广播电视和网络视听机构、平台要高度重视，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制和广告宣传也要讲导向的要求，抓紧组织进行核查清理，确保上述要求落到实处，维护人民群众利益，营造良好传播环境。

医美机构办项目贷款

诱惑消费者背一身债

“先美丽，后买单”“0利息0首付变美丽”，这些充满诱惑的广告，吸引了不少想做医美却囊中羞涩的消费者。记者在多地调查发现，一些医美机构以低息甚至无息诱骗消费者办理“美容贷”，但实际上有的贷款利率高达百分之三十多，有的人变美未成却背了一身债。

一些医美机构往往用“超低价”的优惠广告吸引顾客：1元钱的小气泡深层清洁、脱毛体验价1元起、9.9元的祛痘套餐……原价几百元甚至上千元的医疗美容服务往往标出“白菜价”，而当消费者走进医美机构时却被推销费用高昂的项目，再进一步推荐“美容贷”。

记者在浙江对多家医美机构走访调查发现，不少医美项目价格高昂，动辄上万元，几个项目做下来甚至会超过10万元，几乎每家机构都能办理医美项目贷款。

位于杭州市西湖区的一家医疗美容医院的客服人员告诉记者，顾客有分期付款的需求，机构肯定会愿意牵线搭桥，帮助求美人士“花明天的钱，圆今天变美的梦”。

这位客服人员称，贷款1万元分12期付款，每个月支付的利息约80元至100元，分期时间越短利息越少。“我们是大医院，合作的都是正规平台。”她说。

记者调查发现，实际上，这样的“美丽”并非无忧。四川的刘女士被低价医美项目吸引，在一家医美机构办了两年期的“美容贷”，做了“提眉手术+抽脂肪填充全脸”手术后出现两眼不对称等问题。在讨说法的过程中，医美机构不愿赔款，双方多次发生冲突，刘女士一边四处投诉维权，一边还得按月还贷款。

“被诱导办下‘美容贷’，后悔不想做了，却被医院告知要扣5%利息，可以维权吗?”此类求助信息在一些网络平台并不鲜见。

社会经验和金融知识不足

大学生成为目标消费人群

大学生是医美服务的一个目标消费群体。一位业内人士表示，按照2017年12月互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室共同发布的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》规定，不得向无收入来源的借款人发放贷款，也就是说不能给无收入来源的大学生办理“美容贷”。但在巨大利益驱动下，部分贷款平台违规向学生群体放贷。

有知情人士告诉记者，通过“借身份”的方式可以给学生贷款，或者直接绕过平台“借私贷”。他还表示，一些平台很乐意借钱给学生做医美，学生的社会经验和金融知识不足，很容易被低息、零息的宣传诱惑。“能在学信网查到信息的学生，贷款的利息基本是最高的。学生借钱还不上，可以找家长和学校，他们跑不了。”

当记者以学生身份咨询是否能够顺利获得贷款时，福州一家医美机构的面诊师说：“总会有小贷公司能办出来，这家不行就叫下一家来。”而某小贷公司负责人说：“有身份证号和手机号就可以。”

宣称低息实为高利

收取各种隐形费用

记者调查发现，一些医美机构在宣传分期付款时，往往以低息吸引消费者，实际上利息远远高于国家规定贷款利率。有的平台甚至宣称0利息，实际上会收取各种手续费。一些贷款条件初看起来似乎很合算，但实际操作中，医美机构和金融平台往往以各种名目收取额外费用。

“有的平台向消费者宣传利率3%，如果该利率是月利率，实际年化利率超过36%，已经属于高利贷了。”福建谕维律师事务所执行主任李帆介绍，一些平台利用青年群体对金融知识不熟悉不了解的特点，宣传看似低息的月利率，实则已经违反《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。

今年初，消费者林女士投诉被某消费金融公司收取了“砍头息”。为了做医美，林女士于2019年7月办理了总额5万元的贷款，共分24期，每个月利息690元。但是，除了上述利息，林女士发现，办贷人员通过手机端操作，还另外收取了所谓“灵活保障服务费”和“客户服务费”共计2000余元。林女士表示，除了办理贷款之外并未享受到任何服务，而且这两笔费用在纸质合同上未体现。

“这种情况很常见。”福州某医美机构创始人吴兵（化名）表示，金融机构收取的所谓各类服务费用，实际就是放贷前从消费者本金里面扣除一部分钱，通过隐形收费实现高额利润。

很多消费者吐槽被“美容贷”套路的遭遇：有的人本想做个几百元的光子嫩肤，却被推销下单购买几万元的美容项目。当消费者因高价犹豫时，推销员则展开攻势忽悠顾客办理“美容贷”。有的甚至直接拿起顾客手机操作，消费者在不知情的情况下被办理了贷款。

有消费者投诉，在网上看到某美容店推出9.9元祛痘项目。到店后，店长说需要购买7000元的祛痘套餐才能治好，于是贷款购买了套餐。但一番治疗后发现效果不佳，店长说需要再交1.1万元买另外的套餐才能根治。

这位消费者表示，当时自己敷着面膜，是由对方拿走手机操作办理的1.1万元贷款。事后觉得被忽悠了，提出不做治疗退款，却被要求支付30%的手续费。

文/新华社