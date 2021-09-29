于伟泓：将眼底病人工智能下沉到基层

9月16日下午，由人民网主办，人民在线承办的第三届国民视觉健康高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。本次论坛以“数说眼健康，守护新视界”为主题，以我国全龄段人群眼健康关键性数据作为切入，多位来自政府主管部门、眼科医疗行业、教育界的有关领导、专家学者，以及眼健康企业代表出席并参与研讨，深度聚焦我国眼健康事业核心问题，旨在进一步探索推动我国眼健康事业高速高质发展的新举措，引导全社会共同参与我国眼健康事业发展。

论坛上，北京协和医院眼科主任医师、教授、博士生导师于伟泓参与“科技赋能促进我国眼健康事业高速高质发展”主题圆桌，探讨我国眼底病筛查防控工作的科技路径，推广前沿成果和创新经验。

图：北京协和医院眼科主任医师、教授、博士生导师于伟泓

随着人口老龄化和生活方式的改变，我国的眼病疾病谱不断发生变化，主要致盲性眼病由沙眼为主的传染性疾病，转变为代谢性、慢性、年龄相关性眼病。糖尿病视网膜病变、年龄相关性黄斑变性等眼底疾病的患病人数大大增加。眼底病已成为我国人群不可逆盲的重要原因。

于伟泓表示，北京协和医院作为最早开展眼底病人工智能研究的单位之一，主要围绕中国医学科学院眼底病重点实验室和人工智能创新合作平台展开工作。同时，北京协和医院眼科也非常重视利用人工智能技术开展实际工作，惠及基层医院和患者。“北京市的蒲黄榆社区，在北京协和医院眼科的技术帮扶和人员培训下，可以利用人工智能辅助诊断技术开展糖尿病视网膜病变的筛查工作。湖南省桂东县人民医院只有一名眼科医生，自从投放了眼底照相机以及人工智能的软件之后，医院只要派一名医务人员给病人拍眼底照片，就可以利用人工智能自动做出诊断，并且与协和医院阅片中心联系，帮助到当地的老百姓。”于伟泓说。

作为中组部第十批援疆干部、眼科援疆专家，于伟泓曾挂职于新疆生产建设兵团医院任党委委员、副院长，于今年9月回京。谈及5G和人工智能在偏远地区眼底病筛查中的实践，于伟泓感触颇深。新疆这种地广人稀的地区，基层的眼底病诊治能力相对较弱，因此非常需要人工智能和远程医疗。在援疆期间，于伟泓积极协调了北京协和医院眼科陈有信主任与兵团三师图木舒克院区眼科利用5G传输成功为3名患者进行了远程眼底病激光治疗。于伟泓回京后也积极与科室领导和相关部门沟通，希望利用新技术切实惠及更多新疆人民。

近年来，糖尿病视网膜病变、老年黄斑变性等眼底病的发病率、致盲率逐年上升，因此眼底疾病的早期筛查至关重要，早期发现意味着早期治疗，不但可以大大降低治疗成本，更可改变患者的治疗结局，避免盲的发生。尤其是对于县级医院等基层卫生机构，更有必要配备筛查设备和人工智能软件，对广大人民群众带来全面、科学、高效的眼部健康检查。对此，于伟泓表示，北京协和医院将积极配合党和国家正在积极推进的乡村振兴工作，把人工智能和技术下沉到基层，惠及更多的老百姓，维护人民的眼健康。