中国疫苗收获越来越多国家的“信任票”（环球热点）

图为6月15日，瓦努阿图总理拉夫曼接种中国疫苗。

（新华社发）

图为7月13日，在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港，一名男子接种中国疫苗。

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近日，中国政府援助马达加斯加首批30万剂国药新冠病毒疫苗运抵该国。马达加斯加卫生部长兰德里亚马南塔尼表示，国药新冠病毒疫苗得到世界卫生组织及马达加斯加药监部门认证，该国近15万民众将接种受益。在此之前，马达加斯加驻华大使罗班松就曾在接种中国新冠病毒疫苗后点赞称：“感觉很好。”

这是中国新冠病毒疫苗造福各国民众的一个最新例证。技术成熟、安全有效、储运方便、可及可负担……中国新冠病毒疫苗凭强大实力，赢得越来越多国家的“信任票”。

研发水平居世界前列

在近日举行的第二届全球科学与生命健康平行论坛上，中国科技部副部长张雨东介绍，截至目前，中国已有5类24个新冠病毒疫苗进入临床实验阶段，其中9个疫苗进入三期临床实验阶段，4个疫苗已附条件上市，两个疫苗被纳入世界卫生组织全球紧急使用清单，另有3个疫苗获批国内紧急使用。可以说，无论是研发技术路线、疫苗品种数量，还是品种类型丰富程度、研发进度，中国新冠病毒疫苗研发均处于全球第一方阵，取得了一系列突破性成果。

今年上半年，土耳其哈切特佩大学医学院等研究机构对中国科兴新冠病毒疫苗展开了三期随机对照临床试验。英国医学杂志《柳叶刀》于7月发表了这项试验的中期分析结果。数据表明，接种两剂科兴新冠病毒疫苗能够安全有效地对抗新冠病毒。

此前，《柳叶刀》杂志还在线发表了全球首个关于3—17岁人群接种新冠病毒灭活疫苗的临床安全性和免疫原性数据。此次研究结果支持3—17岁儿童及青少年使用3微克剂量的新冠病毒疫苗进行接种，这与目前成人接种科兴新冠病毒灭活疫苗的剂量一致。

“针对新冠病毒变异以及疫情持续蔓延，中国组织全国数十家科研机构开展病毒变异的跟踪、研究，及时分析病毒变异对疫苗研发是否会产生影响。此外，中国科研人员密切跟踪全球范围内存在的新冠病毒基因组序列，并对其中高质量的基因组序列进行比较研究，发现病毒的变异特点。”北京师范大学政府管理学院副院长王磊在接受本报记者采访时指出，中国通过对新冠病毒疫苗进行科学、严格、规范的三期大规模临床试验，获取了充足的分析数据，提升了疫苗的保护效力。

7月，全球疫苗免疫联盟发布新闻公报，宣布已同中国国药集团和科兴公司分别签署了预购协议，这意味着国药疫苗和科兴疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库。对此，世卫组织首席科学家斯瓦米纳坦表示，中国新冠病毒疫苗的临床试验数据体现了非常高的有效性。

“技术路线多元是中国新冠病毒疫苗研发的重要特点。中国研发了新冠病毒灭活疫苗、重组新冠病毒融合蛋白疫苗、新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗等多类新冠病毒疫苗，基本实现了各种研发技术路径的全覆盖，能够更好应对新冠病毒的变异。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员徐秀军在接受本报记者采访时分析称。

有效性得到实践检验

目前，随着中国新冠病毒疫苗在世界多国接种规模扩大，其安全性和有效性获得越来越多的数据证实，显现出实实在在的效果。

秘鲁卫生部免疫司司长加夫列拉·希门尼斯近日表示，自从今年2月份首批中国国药集团生产的新冠病毒疫苗运抵秘鲁后，秘鲁已从国药集团获得约900万剂疫苗，秘鲁民众迄今已接种650万剂国药疫苗。数据统计表明，国药疫苗在预防重症和死亡风险方面的有效性为94%，接种国药疫苗的秘鲁医生的新冠肺炎死亡率降低了98%。

“接种中国新冠病毒疫苗让塞拉纳民众过上了有尊严的生活。”巴西圣保罗州塞拉纳市长莱奥·卡皮泰利说。今年2月17日至4月11日，塞拉纳市开展了成年人口全面疫苗接种试验。在全市约4.5万人口中，超过2.7万人接种了两剂中国科兴疫苗。5月底公布的数据显示，全面接种完成后，当地新增有症状新冠肺炎病例数下降80%，新增死亡病例数下降95%，而同时期，巴西全国平均日增确诊病例数和死亡病例数仍在高位徘徊。卡皮泰利近日表示，如今塞拉纳的新冠肺炎住院病例数和死亡病例数都降到了零，这要归功于这项巴中疫苗合作试验。

王磊认为，中国新冠病毒疫苗广受国际社会的认可与好评，源于多重因素：“第一，中国新冠病毒疫苗的安全性和有效性，在中国乃至全球的抗疫过程中得到了充分的检验；第二，中国新冠病毒疫苗价格公道，有品质保障，真正成为各国人民用得上、负担得起、安全有效的全球公共产品；第三，中国新冠病毒疫苗对运输、贮存等关联条件的要求相对较低，特别是不需要超低温储存的优势，极大满足了众多发展中国家和欠发达地区人民的现实需求。”

“当下，疫情仍在许多国家持续蔓延，而中国疫情防控成效显著，且在较长一段时间内，中国新增新冠肺炎死亡病例为零，重症和危重症病例极少，这都在一定程度上体现出中国新冠病毒疫苗的作用。”徐秀军认为，中国新冠病毒疫苗备受世界青睐，一方面是因为经过中国国内大规模的接种，结果证明了中国新冠病毒疫苗的有效性；另一方面是中国在新冠病毒疫苗研发、接种的过程中，始终坚持以人民为中心的理念，高度重视新冠病毒疫苗的品质。

坚持公平合理分配疫苗

在致力于推动新冠病毒疫苗研发国际合作的同时，中国始终将新冠病毒疫苗作为全球公共产品，坚持在全球范围内公平合理分配疫苗。截至目前，中国已向100多个国家和国际组织提供了12亿剂新冠病毒疫苗和原液。

在第七十六届联合国大会一般性辩论上，习近平主席表示，中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠肺炎疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

为实现新冠病毒疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，中国还积极推动实现疫苗在埃及、塞尔维亚、阿联酋、巴西、智利等国的本地化生产。9月9日，欧洲地区首家中国疫苗工厂的奠基仪式在塞尔维亚贝尔格莱德举行。塞尔维亚总统武契奇表示，在中国和阿联酋伙伴的帮助下，塞尔维亚将建设一家现代化疫苗工厂，这对塞尔维亚的抗疫行动具有重要意义。

外媒直言，中国新冠病毒疫苗已经成为许多国家抗击疫情的最可靠依赖。英国《独立报》称，中国正在填补全球新冠病毒疫苗的缺口。

“中国力促新冠病毒疫苗国际合作的行动是看得见、摸得着的。同时，中国在全球抗疫以及疫苗研发国际合作方面都秉持共商共建共享理念，尊重其他国家，支持豁免新冠病毒疫苗知识产权诉求，在为其他国家提供援助时不附带任何政治条件。”徐秀军说。

“中国率先提出并坚持新冠病毒疫苗的全球公共产品属性，并且率先垂范，做出榜样。”王磊指出，中国坚持推动联合国及世界卫生组织等全球多边治理架构在新冠病毒疫苗研发国际合作中发挥核心作用，不仅多次向世卫组织疫苗研发项目提供资金和技术支持，还向世卫组织直接捐献了大量中国新冠病毒疫苗。此外，中国推动新冠病毒疫苗生产链和供应链的国际合作，确保相关国家在疫苗研发、生产、运输和贮存等方面加强协作，并且特别强调要关注新冠病毒疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，避免“疫苗鸿沟”。