病毒溯源必须回归科学正轨（钟声）

近日，世界卫生组织宣布成立“新型病原体起源国际科学咨询小组”，以针对具有流行病和大流行病可能的病原体起源进行研究，为世卫组织建立全球溯源框架提供科学建议。在当前新冠病毒溯源问题高度政治化的背景下，世卫组织成立咨询小组是否真能使溯源问题回归科学正轨？

美国能否停止政治干扰，还科学一片净土？

本世纪初，美国情报部门编造伊拉克“试图获得核武器”的虚假消息，凭一瓶“洗衣粉”的所谓证据搞栽赃陷害，进而发动伊拉克战争，最终给伊拉克人民造成旷日持久的灾难与创伤。历史教训历历在目，美国近来又在新冠病毒溯源问题上故伎重施，为一己政治私利，搜罗编造虚假情报蒙骗世人，对国际科学界党同伐异，对世卫组织秘书处威逼利诱，公然破坏全球科学溯源和国际抗疫合作大局。

面对决意将溯源政治化进行到底的美国，我们不得不对咨询小组能否避免美国政治干扰打上许多问号：美国会不会像干扰中国—世卫组织联合研究一样干扰咨询小组的工作，直到结果如其所愿？作为全球疫情最严重国家和病毒扩散国，美国愿不愿打开国门，欢迎咨询小组的国际专家们去调查疫情源头，分享原始数据，开放德特里克堡基地和北卡罗来纳大学实验室？如果美国不能停止政治操弄，不愿收回政治黑手，不敢向科学敞开大门，我们自然无法相信咨询小组的工作能够得出科学的结论。

世卫组织秘书处能否顶住美国压力，维护自身的权威？

自新冠肺炎疫情发生以来，中国率先同世卫组织开展合作，克服疫情防控的巨大压力，两次邀请世卫组织专家来华溯源，形成了中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。这份报告是中国和世卫组织国际专家经过实地扎实调研，付出艰辛努力得出的科学成果。个别国家妄图通过政治施压、污蔑抹黑推翻结论，磨灭中国为全球溯源作出的贡献，世卫组织秘书处绝不应为其站台背书。

越来越多的国家、政党、团体向世卫组织秘书处表达了反对溯源政治化的立场，支持联合研究报告。2500多万网民联署呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室。面对这些正义的呼声，我们期望听到世卫组织科学、客观、公正的回应，拿出实实在在的行动！期望看到世卫组织不向“退群施压”低头，不向“金钱诱惑”弯腰，在咨询小组的组成上和运行中坚守公平正义，真正把病毒溯源拉回科学正轨！

咨询小组专家能否排除干扰，捍卫研究独立性？

因溯源问题政治化遭受美国黑手的科学家不在少数，许多不愿为美发声、替美站台、随美起舞的科学家确实面临着诸多压力。但是非自有曲直，公道自在人心，寒蝉效应并无法湮灭良知、淹没正义。

溯源工作始于科学，兴于科学，成于科学。科学家使命光荣、责任重大，要敢于对强权和私利说不，敢于对压力和诱惑说不。面对全球各地越来越多早期疫情的报道和疑点，特别是国际社会对美国暴发白肺病、德特里克堡生物实验室等疑问和关切，我们期望科学家们能够放弃种族偏见、跨越国别界限、抛弃政治干扰，尽快启动到相关国家的溯源研究，给世界人民一个满意的答复。

病毒是人类公敌，国际社会只有团结合作，才能战而胜之。各国政府、世卫组织及国际科学界都应该着眼人类健康、停止内耗争斗，着眼国际公义、放弃政客私利，着眼全球合作、摒弃地缘博弈，让溯源问题真正回归科学轨道，让新冠肺炎疫情早日成为过往云烟，让人类卫生健康共同体从构想成为现实。我们期待世卫组织成立的咨询小组为此发挥积极作用！

《 人民日报 》（ 2021年10月01日 04 版）