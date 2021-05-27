甘肃持续推广“上门接种”服务 移动接种成常规接种模式

近期，为了加速新冠疫苗应接尽接，全国多地纷纷启用移动接种模式。在甘肃兰州，移动接种作为固定接种门诊的重要补充，已经成为常规接种模式之一，在多个区域持续落地。

按照甘肃省卫生健康委要求，今年6月底前，要完成全省常住人口40%、1058.97万人接种。为了在提高新冠疫苗接种速度的同时，升级便民服务，激发群众接种积极性，继5月12日，海乐苗移动预防接种车首次驶入城关区万达广场提供“上门接种”服务后，兰州已经将移动接种纳入新冠疫苗接种常规模式，在工厂、园区等多个场景推广应用。

据介绍，25日上午，海乐苗移动预防接种车又开进中国科学院近代物理研究所和焦家湾冷冻厂，开展新冠疫苗移动接种服务。在中国科学院近代物理研究所接种现场，车内不仅搭载了5G移动网络和疫苗存储冰箱，还设置接种台4个，配备接种人员8名，相当于一个可移动的“接种门诊”。

“之前接到通知要去门诊打疫苗，但是我腿脚不方便，一直没去，现在好了，在家门口就能打，非常方便。”刚刚在海乐苗移动预防接种车上接种完新冠疫苗的林阿姨说。铁东社区卫生服务中心负责人表示，启用移动接种车主要是看中了便捷性这一点，不仅仅可以人找苗，还可以苗找人，把车开到广场上或者写字楼下面，群众可以在逛街或者是不耽误生产的的前提下把疫苗打了，有利于提升接种效率。

据了解，这辆工作中的海乐苗移动预防接种车是由中国疾控中心牵头，海尔生物并联生态方承接共创的全国首款移动预防接种车，于2019年研发成功，运用物联网、5G、大数据等技术，可实现疫苗数字化预防接种管理，保障疫苗信息的全流程追溯。

此外，增设移动预防接种车只是城关区委、区政府为群众办实事的惠民便民举措之一。为满足不同人群安全接种需求，城关区积极探索应用多元化接种方式，除启用移动接种模式外，还针对大型企事业单位、产业园区等人群集中机构，设立集中接种点5个；针对辖区居民，由街道组织就近就便到80个固定接种点接种等，让群众接种疫苗更加省心省力。未来半个月，该移动接种车将走入城关区更多街道、乡镇，让居民在“家门口”就能打上新冠疫苗，无需多跑腿。