防治肺癌、食管癌 早期筛查最为关键

目前，肺癌和食管癌是我国发病率较高的两种癌症。

“无论是肺癌还是食管癌，都因为早期症状不明显，导致临床上绝大多数患者首诊时已属晚期，5年内生存率非常低。此外，术后的高并发症也严重影响患者的生活质量，时刻威胁患者生命健康。”重庆市医药生物技术协会肺癌专委会主任委员江跃全在近日举办的重庆市医药生物技术协会肺癌专业委员会和食管癌专业委员会成立大会上表示，引发肺癌的因素包括环境污染、长期吸烟、家族遗传等。近年来，相关研究发现，许多不吸烟的女性也会罹患肺癌，这可能与厨房油烟密切相关。

江跃全说，随着健康观念的提升，许多人逐渐意识到早癌筛查的重要性，他建议40岁以上的居民，如果长期吸烟，每年应进行一次低剂量螺旋CT筛查，做到早诊早治。

不过，由于CT能够精准检查出1到2毫米的肺小结节，因此易引发患者出现恐慌和焦虑，担心肺小结节就是癌症。对此，江跃全表示，90%以上的肺小结节都是良性结节，可能是曾感染肺炎、肺结核以及外伤等痊愈后留下的瘢痕。即便专业医生诊断结节恶性的概率较大，经过规范化手术治疗，5年生存率也可以达到95%以上。此外，远离烟草、大气污染，改善居室空气质量，及时治疗相关肺部疾病，也是预防肺癌的有效措施。

“如今，不少人进食过快，且爱吃过热的食物，这些饮食习惯不仅给肠胃造成极大负担，对于食管也伤害极大。”重庆市医药生物技术协会食管癌防治专委会主任委员王志强说，爱吃泡菜，常吃霉变、烟熏、麻辣食物，均是诱发食管癌的高危因素。当咽喉部长期出现异物感、吞咽不适、声音嘶哑等症状，就要格外注意了。

王志强说，食管癌的防治不难，改变饮食习惯，做好早期筛查就可大大降低发病率。“高危人群定期做内镜检查，就可发现食管病变。”他说。