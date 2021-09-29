北京研究型病房已累计支持20余项创新产品成功上市

人民网北京9月29日电 （记者曹树林） “北京协和医院、天坛医院、北大医院、北医三院等10家单位已入选北京市研究型病房首批示范建设单位，仅2021年，各研究型病房作为临床试验牵头单位，累计支持创新产品成功上市20余项。”9月28日，2021北京临床与转化研究（国际）峰会暨北京扶正肿瘤医院启动仪式举行，北京市卫健委有关负责人在峰会上指出。

据介绍，北京市自2019年正式启动研究型病房建设工作以来，计划用3年左右的时间，示范建设20余家市级研究型病房，最终实现临床研究的扩能提升增效。截至目前，北京市研究型病房的床位总数已达到1704张，各类专兼职研究型人才4800余人，注册临床试验2165项。

自2017年10月中办、国办联合印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》以来，国内出现了新药研发热潮。但目前，我国医药临床研究的发展落后于医药创新产业链其他环节。

中国工程院院士、北京扶正肿瘤医院名誉院长孙燕表示，北京扶正肿瘤医院将以扶正培本为主线，开展中西医结合肿瘤防治研究和临床实践。据悉，该院现已以孙燕院士为学术核心，组建了包含400多人的基础临床和专科研究团队。

“建设研究型医院已被国家多部门联合建议为国家未来医院建设的选项，创建研究型医院是医疗体制深化改革的内在要求和适合国情的必要考量。”中国工程院院士韩德民在会上指出，研究型医院要以针对疑难重症诊疗研究的科研成果转化为主导，加强与高校、生物医药研发单位、成产单位合作，实现研究成果第一时间进入临床、实现资源共享。