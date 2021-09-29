国家医保局：今年前8月全国门诊费用跨省直接结算506.17万人次、医保支付6.93亿元

人民网北京9月29日电 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办公室就《“十四五”全民医疗保障规划》有关情况举行国务院政策例行吹风会。围绕跨省异地就医费用结算，国家医疗保障局规划财务和法规司司长王文君在会上介绍，截至今年8月底，全国所有省份和新疆生产建设兵团均已启动了普通门诊费用跨省直接结算服务，已经联网覆盖了全国87.4%的统筹地区，76.6%的区县至少都有1家联网定点医疗机构。今年1-8月份，全国门诊费用跨省直接结算506.17万人次，涉及医疗费用12.74亿元，基金支付6.93亿元。

王文君进一步介绍，日前，国家医保局会同财政部印发了《关于开展门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试点工作的通知》，启动了高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等五个主要门诊慢特病的相关治疗费用跨省直接结算的试点工作，进一步满足参保人的就医结算需求。同时，推进异地就医线上备案服务的跨省通办，目前全国80%以上的统筹地区依托国家医保服务平台APP实现了异地就医线上快速备案。

王文君介绍，“十四五”期间，一方面要加强跨省异地就医直接结算制度建设和机制建设。研究制定全国统一的跨省异地就医直接结算管理办法和工作规程，指导各省统一跨省异地就医直接结算相关制度和规程。另一方面将优化跨省异地就医结算管理服务，完善国家异地就医管理服务平台，扩大跨省直接结算的覆盖范围，提高直接结算率，提供住院、普通门诊、门诊慢特病费用的线上线下一体化异地就医结算服务。