国家医保局：今年前8月共追回欺诈骗保资金88.84亿元 查处“三假”案件2637起

人民网北京9月29日电 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办公室就《“十四五”全民医疗保障规划》有关情况举行国务院政策例行吹风会。在开展欺诈骗保专项整治，精准打击医保违法违规行为方面，国家医疗保障局规划财务和法规司司长王文君在会上介绍，今年1-8月份，全国共检查定点医疗机构51.66万家，处理了违法违规机构21.15万家，追回医保基金及违约金88.84亿元，共查处假病人、假病情、假票据的“三假”案件2637起，追回医保基金及违约金9357万元。今年前8个月，全国共奖励群众举报案件417件，有关案件均已移交地方办理，全国共曝光了典型案例1.44万例，对医保违法违规行为形成了强力震慑。

“但是也要清醒地看到，当前医保基金监管的形势依然严峻，欺诈骗保仍然呈高发态势。”王文君指出，“十四五”期间，国家医保局将会同有关部门继续加强基金的监管，坚持零容忍、全覆盖、无死角，着力构建基金监管的长效机制。具体有四项工作：

一是健全制度。要完善日常巡查、专项检查、飞行检查、重点检查和专家审查等相结合的多形式检查制度，确保监管无死角。要努力实现系统监控、现场检查、飞行检查、社会监督和监管责任的五个全覆盖。

二是聚焦重点。将会同公安部、卫生健康委，继续聚焦“三假”问题，综合运用协议、司法、行政等手段，加大对“三假”欺诈骗保行为的打击力度，坚决做到发现一起、查处一起、曝光一起。

三是信用监管。将完善医疗保障信用管理制度，形成信用承诺、信用评价、信息共享、结果公开、结果应用、信用修复等全链条闭环式的信用监管，推动实施分级分类的监管。

四是多方参与。将引入信息技术服务机构、会计师事务所、商业保险机构等第三方力量参与医保基金的监管工作，不断提升基金监管的专业性、精准性和效益性。