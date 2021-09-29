国家医保局：集中带量采购将成为公立医院采购的主导模式

人民网北京9月29日电 （记者崔元苑）“十四五”期间，医保惠民将实现哪些目标？民众看病用药将会获得哪些利好？今日，国务院新闻办公室就《“十四五”全民医疗保障规划》（以下简称《规划》）有关情况举行国务院政策例行吹风会。国家医疗保障局规划财务和法规司司长王文君在会上介绍，为了更好地满足群众的需要，“十四五”期间，将继续聚焦临床使用量较大、采购金额较高、市场竞争较为充分、适合集采的品种，积极推进药品和医用耗材的集中带量采购。

《规划》明确提出，到“十四五”末期，每一个省份通过国家和省级的集中带量采购药品品种数量要达到500个以上，高值医用耗材的品种要达到5个大类以上，集中带量采购将成为公立医院采购的主导模式，惠及广大人民群众。

为实现这一目标，王文君表示，下一步将借鉴前期的集采成功经验，进一步加强组织实施，坚定不移地推进集中带量采购常态化、制度化，具体来讲有四项措施：一要完善规则。继续坚持“招采合一、量价挂钩”的价格形成机制，根据集采药品和医用耗材的特点，及时迭代优化采购规则和政策。二要保障供应。通过压实中选企业的保供责任、指导医疗机构完善采购流程的方式来切实保障中选产品的供应。三要平稳接续。将按照“三稳定”的原则，也就是着眼于稳定市场、稳定价格水平、稳定临床使用，平稳开展采购协议期满之后的接续工作。四要配套落实。将继续落实医保基金预付、结余留用等配套措施，进一步引导社会形成长期稳定的预期，推动集中带量采购改革行稳致远。

国家医疗保障局副局长施子海表示，未来五年，群众可以从以下四个方面受益：

一是新药好药更加可及。国家医保局连续三年调整了医保药品目录，目前有2800种药品纳入到目录之中。“十四五”期间，将继续立足基金承受能力，适应基本医疗需求、临床技术进步的需要，动态调整优化医保药品目录，及时将临床价值高、患者获益明显、经济评价优良的药品以及符合条件的中药纳入到支付范围。

通过2018年以来五批药品的集采，使患者个人负担水平明显降低，大量原来用不起高价药的患者用上了高质量的药品。在高值医用耗材集采方面，中选的冠脉支架价格降幅达到93%。近期实施的人工关节集中带量采购，髋关节和膝关节的平均价格分别从3.5万元和3.2万元下降到7000元和5000元，平均降价82%。“十四五”时期，将进一步扩大药品和高值医用耗材的集采范围，让群众用上更多新药好药。

二是重大疾病保障更加有力。首先，要建立医疗救助对象及时精准识别机制，加强部门协同，做好各类困难群众身份信息的共享，及时将符合条件的困难群众纳入到医疗救助范围。其次，要针对不同困难类型实施分层分类救助，不同的人享受不同的救助方式。三是规范救助费用的范围，合理确定救助标准，不同的困难程度有不同的标准。四是积极引导社会力量参与救助保障。通过以上四个方面的工作，稳步提高重大疾病患者的保障水平，减轻参保人员的医疗负担，防范因病致贫、因病返贫。

三是住院和门诊保障水平更加均衡。未来五年，将立足经济社会发展水平和医保基金的承受能力，统筹发挥“三重制度”综合保障功能。一是在巩固稳定住院保障水平的基础上，推动提高门诊待遇保障水平；二是建立健全职工医保门诊共济保障机制，改革职工医保个人账户，开展职工医保普通门诊统筹；三是完善城乡居民医保门诊保障政策，提升城乡居民高血压、糖尿病门诊用药的保障水平。

四是医保公共服务更加便捷、优质、高效、精细。“十四五”期间，医保服务网更为完善，建立省、市、县、乡（镇）、村五级医保服务网络，合理布局服务网点，大力推进服务入镇进村。在完善服务网络的基础上，推动传统服务和新型服务共同发展。在积极推广经办大厅现场一站式服务的同时，加快构建互联网、医保电子凭证等智能化医保公共服务平台，推动医保公共服务“网上办”“码上办”“视频办”。以更加智慧便捷的网络为支撑，进一步扩大跨省异地就医直接结算范围，逐步实现住院门诊费用线上线下一体化的异地就医结算服务。