李岩： 科技赋能 防控儿童青少年近视

2021年9月16日下午，由人民网主办，人民在线承办的第三届国民视觉健康高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。此次论坛以“数说眼健康，守护新视界”为主题，以我国全龄段人群眼健康关键性数据作为切入，多位来自政府主管部门、眼科医疗行业、教育界的有关领导、专家学者，以及眼健康企业代表出席并参与研讨，深度聚焦我国眼健康事业核心问题，旨在进一步探索推动我国眼健康事业高速高质发展的新举措，引导全社会共同参与我国眼健康事业发展。

论坛上，北京大学医学部眼视光学院教授、北京大学人民医院眼视光中心副主任李岩以“科技赋能 科学防控儿童青少年近视发展 学生近视预防及学校防控措施落实”为题发表主旨演讲。他着重讲了远视储备的重要性、高度近视的危害、建立视力健康档案的重要性，并就近年来层出不穷，真假掺杂的近视防控方法提出重要建议。

图：北京大学医学部眼视光学院教授、北京大学人民医院眼视光中心副主任李岩

我国儿童青少年近视问题一直备受社会广泛关注，近年来呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康。国家卫生健康委始终将儿童青少年近视防控作为工作的重中之重，坚决打好近视防控攻坚战，在全国积极探索推广近视防控适宜技术。此前，发布了《儿童青少年近视防控适宜技术指南》在全国183个区县试点推广应用。

论坛上，李岩介绍了婴幼儿眼的发育特点，掌握其视力发育的过程和规律，准确地评估婴幼儿视力的方法，具有重要的社会和临床意义。大部分初生婴儿为的低度远视（+1.50D～+2.00D），伴随着成长，远视屈光度逐渐减少，趋向于正视化，李岩强调“0～3岁，是视觉发育最关键的时期，0～12 岁则为敏感期。”

远视储备不足，会引起学龄期近视高发

“孩子的远视储备越充足，出现近视的概率就越低，时间也会相对更晚。”李岩重点讲授了远视储备的重要意义，一般新生儿出生后，由于生长发育的原因，眼球较小，眼轴并未达到成人水平，眼睛的前后轴较短，眼睛所看到的景物是聚焦到视网膜的后方，有些类似远视眼的情况，不过孩子的这种“远视”是生理性的，随着孩子不断的生长发育和眼球成熟，会逐渐成为正视眼。这种生理性的远视，被形象地称为“远视储备”。

李岩指出为儿童青少年保留合适的远视储备很重要！我国开展的“安阳儿童眼病研究”发现：小学一年级远视储备完全消耗时，5年后的近视发生率高达92.71%；小学一年级远视储备1.5D~2.0D时，5年后的近视发生率仅为11.76%。因此对怀疑远视储备不足即裸眼视力正常，屈光状态虽未达到近视标准但偏高相应年龄段生理值范围，有近视高危因素者，应当予以高危预警，重点干预。同时，应当在1个月内将检查结果反馈学校，内容包括检查时间、检查人。

建立健全儿童视力健康档案至关重要

李岩特别提到高度近视是致盲性眼病之一，研究表明有27.5%的高度近视最终会失明。

“通过开展学生视力筛查和建立视力健康档案工作，可以加强学生视力健康管理。有利于全面掌握学生视力情况基础数据，形成学生视力监测网络体系。”谈及儿童青少年近视防控，李岩反复强调了建立儿童视力健康档案的重要性，着重强调大数据的作用。“儿童屈光发育档案无论对于儿童及青少年视觉健康的正常发育，还是对于防控近视都是非常重要的手段。”在档案中，有几个检查是非常关键的，1.睫状肌麻痹验光，也就是我们通常说的散瞳验光，可以精准的查出孩子的近视度数，对于监控近视发展程度很有必要。2.角膜地形图，可以精准的获得孩子的角膜形态。3.眼轴，这是一个客观反映近视进展的指标，对于判断近视增长的幅度有重要的意义。4.双眼视功能：包括集合功能，调节功能，眼位以及集合和调节的储备功能。对于儿童视觉疲劳的处置是非常重要的指标。

李岩还建议“一般对于3岁以上的儿童，推荐每半年进行一次复查，并且建立儿童屈光发育档案，这样对于视觉功能的健康发育和近视早期发现和防控都有很重要的意义。”

去伪存真，科学掌握近视防控方法

近视的发生和发展主要是眼轴的过快增长，因此控制和延缓眼轴的增长成为近视控制的重中之重。近年来近视控制方法层出不穷，其中哪些是真哪些是假，家长们要擦亮眼睛。那么如何科学的防控近视呢？李岩从四个方面给出了科学建议：

方法一：OK镜（角膜塑形镜，可参考选择）

角膜塑形镜目前已经被大家广泛接受，其控制近视发展的有效性也得到认可。其采用特殊的设计能够对角膜进行物理压迫，从而改变角膜的弯曲程度，使得光线经过压平后的角膜成像在视网膜上。角膜塑形镜需要在夜间佩戴，从而在白天能够获得良好的裸眼视力，这对于不喜欢戴眼镜的孩子来说非常方便。但是角膜塑形镜为角膜接触镜，对于每日护理要求较高，同时价格也高。

方法二：离焦眼镜（可参考选择）

离焦眼镜是近两年比较火的控制近视方法。一般情况下，佩戴传统近视镜片后，经过凹透镜的矫正，位于中央的光线能够恰好聚焦在视网膜上，但同时也会导致周边远视离焦。这种周边视网膜的远视离焦可能会诱导眼轴增长，从而促进近视的发展。

离焦镜片就是通过特殊的设计使得周边物象聚焦在视网膜前，从而形成近视离焦，而这种近视离焦能够减缓眼轴的增长。研究发现，与单光镜片相对比，应用离焦镜片能够减少52%的近视度数进展，延缓62%的眼轴增长。

近视离焦镜片的优点在于不存在接触镜佩戴的相关并发症，日常使用起来较为方便。但近视离焦镜片佩戴时的对比敏感度会稍有下降。

方法三：低浓度阿托品滴眼液

近年来，低浓度阿托品滴眼液是否可以作为药物治疗近视，一直处于争论中，暂无确切定论。低浓度阿托品滴眼液远期效果不好说，因为针对临床使用全世界才5年。

低浓度阿托品滴眼液用于控制近视进展是近年来视光学中药物控制近视研究的热点，虽然已有大量的临床研究证实了其对儿童近视控制的有效性，但并未进入临床指南推荐。建议家长们在视光医生指导下谨慎使用。

方法四：防蓝光眼镜（不防近视）

蓝光可影响屈光发育。研究表明，每天暴露在户外阳光下能有效预防儿童近视的发生，其中短波长蓝光可能起到重要作用，但近视的发生和发展受多因素综合作用，蓝光抑制近视的机制尚未可知。戴防蓝光眼镜控制近视是一个误区。

如果家长们的思想中具有“防蓝光眼镜可以控制近视”的错误认识，除了上网课外，任由孩子使用电子产品而不加引导与管控的话，近视反而会加速进展。

家长们在为孩子选择近视控制产品时，应该综合孩子眼部情况、生活习惯、依从性以及经济条件等多方面因素进行考虑。在镜片验配时，要选择专业的医疗机构，同时要听从视光医师的专业建议进行验配，最终选择最适合孩子的方案。

同时家长们要时刻谨记，减少近距离用眼及增加户外运动才是近视防控的关键。推荐保护视力“20-20-20”法则，即每看20分钟，至少看20英尺（6米）远的物体至少20秒。