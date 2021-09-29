第三届国际食品安全与营养健康高峰论坛暨植物基食品高质量发展研讨会在京举办

9月26日，以“营养健康、食品安全的科技创新与可持续融合发展”为主题，由联合国粮农组织驻中国代表处、国家卫健委中国疾控中心营养与健康所联合指导，国际食品安全与营养健康高峰论坛组委会主办的第三届国际食品安全与营养健康高峰论坛暨植物基食品高质量发展研讨会在北京举办。

天津科技大学校长、论坛学术委员会副主任路福平在开幕致辞中表示，食品安全是保障人民群众身体健康的重要基石。在大健康产业背景下，营养健康愈发受到企业和社会关注，共建共享全民健康，这是健康中国的战略主题，而食品科技创新是达成目标的重要依托，在这一背景下广大食品领域从业者和科研人员大有可为。

大会组委会主任委员蒲长城表示，随着生活水平的不断提高以及民众对健康消费的日益重视，对于食品安全也有了更高的要求，对更营养更健康的食品需求越来越高。中国食品行业如今已进入以安全与健康为导向的深度转型期，转型速度在加快。

他认为，目前，食品加工产业正在向多领域、多梯度、深层次、高技术、智能化、低能耗、全利用、高效益、可持续的方向发展。而让我国食品工业由弱到强的关键是强有力的科技支撑。食品科技的进步，是食品工业跨越发展的直接推动力，为食品产业发展输送创新人才、增加创新智慧、开发创新技术、转化创新成果，是科技创新提供的有力支撑，引导了食品产业的可持续融合发展。

国家卫健委食品安全标准与监测评估司副司长田建新表示，把营养健康作用发挥好的前提是要发挥好科技创新的引领作用。他指出，由政府动员引导，部门凝聚合力，社会广泛参与的推动强度营养健康融入相关政策，共建共享工作格局已经初步形成。目前应以人民群众营养健康需求为导向，完善标准体系开展试点示范建设，同时积极试点探索以点带面，改善营养健康的服务，服务人民群众全生命周期营养健康，助力人民身体健康。

国家市场监督管理总局食品安全生产监管司稽查专员毕玉安介绍，信用监管和智慧监管的目的主要是想提高监管的效率，增强监管的效能。接下来，国家市场监督管理总局将整合监管相关资源，加大信息化投入，更有效的排查食品生产经营中存在的食品安全风险，保障食品安全。

对于本次论坛关注的植物基话题，毕玉安表示，目前正委托有关技术机构制定豆制品生产许可审查细则，将根据食品加工发展的趋势和国外同类别产品研究的情况，完善相关细则，严格规范植物蛋白肉的产品名称、添加剂使用、化学和生物风险，在保证安全的基础上引导行业高质量的发展。

北京工商大学校长、中国工程院院士孙宝国在主题发言中指出，食品产业发展的根本是要在环境友好、资源节约、可持续发展的前提下提高食品的供给、营养、健康和安全水平。在他看来，未来食品应该是风味、健康双导向，产品的类别与形态逐渐多元化，而原材料选择则会向着全球化方向发展。

孙宝国强调，未来食品是高科技产品，食品产业是高科技产业，在通过不断的科技创新实现在环境友好、资源节约、可持续发展的前提下，应持续提高食品的风味、营养、健康水平和安全水平，满足消费者吃饱吃好、吃出健康、吃出享受的需求。

中国工程院院士，中国农业大学教授任发政介绍，鉴于我国在营养健康跨学科、跨领域人才非常缺乏，尤其是高端人才特别缺乏的实际情况，早在2015年就设立了北京食品营养与人类健康高精尖创新中心，建立我们国家的一级学科，叫营养健康一级博士学科，以及营养与流行病、营养源与健康、环境与营养健康、标准营养与健康工程等四个二级学科。