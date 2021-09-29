网络平台怎能随意贩卖处方“失眠药”

最近有媒体报道：在二手网络交易平台上，有人以“卖助眠药”为名，销售管制类精神药品。买卖双方取得联系后，卖家会发来一个二手交易平台上的商品，往往是普通商品链接，但售价却是三唑仑、地西泮等药物的10多倍。三唑仑、地西泮用于治疗失眠、焦虑，但其实很多管制类精神药品，滥用后也可以成为毒品。目前国家规定的相关药品一共430多种，其中有精神抑制类、麻醉类等，必须由医生根据患者病情开具处方才能购买。（央视网9月27日）

药品销售本就有非常严格的规定，作为管制类精神药品，更不可以随便买卖。而在一些二手网络平台却可以随意买到精神抑制类、麻醉类等药品，这显然突破了药品销售管理规定，也蕴藏着极大的安全风险。

根据专家分析，在网络上购买管制类精神药物的，一般分为两种情况。一种是为了不正当牟利，把它当做“毒品”使用。如媒体梳理统计中国裁判文书网公开信息发现，2019年8月至今年8月，两年间共有231起涉及走私、贩卖常见一、二类精神药品的刑事案件宣判；另一种则是出现了精神上的焦虑症状，但因种种原因而未接受正规治疗，却选择自行购药服用的群体。这同样非常危险，不仅存在安全隐患，甚至还可能形成药物依赖，导致“成瘾”。

因此，无论是从有效打击毒品犯罪的角度，还是从确保精神疾患群体用药安全的角度，都绝不能纵容精神类药物在网络平台上被随意销售的乱象。一方面，相关平台应该强化对于违规违禁品销售的封堵力度，加大审核和干预，最大限度压缩违规销售药物的网络空间。同时，也应该和相关执法部门建立联动机制，及时根据网络线索顺藤摸瓜，共同打击违规销售药品的网络黑产；另一方面，针对部分精神疾患群体的用药安全问题，也应该加强科普宣传和相关医疗服务建设，进一步满足正常的治疗需要。

据世界卫生组织披露的数据显示，全球有超过3.5亿人罹患抑郁症，近10年来患者增速约18%。根据估算，目前我国的泛抑郁人数接近1亿。这样一个庞大的群体，对于精神药物有着不可小视的刚需。但是，由于对于精神疾病缺乏科学认知，或是担心被歧视，相当一部分患者都选择私自购药服用，如此前有统计显示，中国抑郁症患者正确就诊率不足10%，这无疑为违规销售精神类药物的网络黑产提供了市场。因此，要彻底遏制网络违规售药行为，从源头减少一些患者的用药和就诊误区，也是必不可少的配套工作。

对此，首先需要加大对于精神疾病的社会科普力度，以在提升患者科学认知的同时，也减少社会对于精神疾病的歧视与误解，真正剔除患者正常求医问诊的社会压力。其次，则要有效增加精神疾病医疗资源方面的投入。有数据显示，中国精神科医生缺口达到40万人，且多数医院都未开设相关精神疾病门诊，这无疑增加了患者的就医难度，也在客观上将不少患者推向了私自购药服用的危险境地。

如今，相当一部分精神疾病患者的正常治疗，仍处于不被“看见”和正视的状态，乃至他们的用药都是求助于“地下”灰色市场。要真正遏制这个庞大的灰色市场，在打击、规范的同时，更要让精神疾病患者能够真正走到阳光下，不受压力地、便利地问诊求药。要实现这一目的，还需要多方共同努力。