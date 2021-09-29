人生最后一课：退役军人捐献器官，传递爱的希望！

“你我约定，去世后进行捐献，为社会做出最后的贡献。” 杨海平的妻子满眼含泪地说，没想到，一场突发急症让丈夫早早践行了约定。

2021年9月25日，清华大学附属北京清华长庚医院ICU门外伫立着手持黄色菊花的人们，气氛宁静、肃穆。杨海平的妻子和孩子们一起，一路护送他从ICU病房走到手术室，短短30米，夫妻情深，咫尺天涯。

“这是爸爸给你上的最后一课，他捐献了1个肝脏、2个肺脏、2个肾脏和2只眼角膜，可以挽救四个人的生命，使两个人复明，爸爸在用最后的力量去帮助别人。你要记着，有一天我到了这个时刻，也要捐献，你一定要同意。”杨海平的妻子坚定地对孩子说。

杨海平生前获得的奖章。图片来源：北京红十字会

在部队服役期间入党，荣立三等功，转业后，多次荣获“优秀员工”“工会积极分子”等荣誉，有一个美满的家庭……人生前四十年的杨海平无疑是幸福的。

杨海平生前的照片。图片来源：北京红十字会

然而世事无常，由于突发急症导致的脑部长时间缺血缺氧，经过10天全力抢救后，杨海平最终还是离开了这个他热爱的世界。

致敬仪式。图片来源：北京红十字会

2021年9月23日，在得知杨海平已经脑死亡后，妻子和家人们做出了器官捐献的决定，在挽救其他危重症患者生命的同时，以另一种方式延续他的生命，传递爱的希望！

杨海平，一路走好！