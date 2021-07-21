玫琳凯开启全新城市美丽体验中心

近期，玫琳凯在中国的首家全新城市美丽体验中心落户济南万达广场。开业同期，”玫好未来特派展”在体验中心举办，迎来了络绎不绝的顾客。全新城市美丽体验中心的开启不但意味着玫琳凯对独立美容顾问事业支持的再一次升级，还标志了 “你的潜力，我的动力”全球品牌活动已深入开展。

为了更好地赋能美容顾问与顾客之间的连接，玫琳凯首家城市美丽体验中心设于济南核心商圈中人流最密集的商场之一。走进体验中心，消费者可以感受玫琳凯品牌与专业专属的美容顾问服务。未来，玫琳凯还计划在西安、武汉等全国重点城市的核心商圈陆续开设城市美丽体验中心。

“城市体验中心就是为了打通美容顾问和顾客连接的最后一米。”玫琳凯的相关负责人表示，来到玫琳凯美丽体验中心的顾客，都将由专属的美容顾问提供个性化专业服务。在了解和试用产品之前，美容顾问会先带领顾客全面了解自己的肌肤，通过“大眼睛皮肤分析仪“解读12大肌肤维度的信息，即刻为她生成一份全面的肤况报告，以此确保每一位顾客都能找到真正适用其皮肤的精准护肤方法；除了了解品牌和产品，顾客还能参与娃娃机抽奖，观看微电影等有趣的互动环节。

为了向女性提供一个轻松起步、全程支持的创业机会，2021年，玫琳凯将对其独立美容顾问的创业支持平台升级为融合模式，从“线上拓客”到“线下黏连”，玫琳凯致力为美容顾问提供360度闭环式的支持——助力她们既能拥有与顾客面对面沟通的温度，又能把握线上服务的便捷度。在线上，玫琳凯自今年3月起支持独立美容顾问建立自己的线上“幸福小店”，从店铺形象设计、宣传引流、高科技服务及大数据工具、物流及客服等全方位地支持女性利用线上工具经营自己的事业。在线下，秉持着“美容顾问在哪里，玫琳凯品牌就在哪里”的理念，除了开设城市体验中心的计划，玫琳凯还正陆续在各个城市举办”玫好未来特派展”。