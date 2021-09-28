9月27日，中宣部举行中外记者见面会，邀请5名卫生健康系统党员代表围绕“一切为了人民健康”主题，与中外记者见面交流。

中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼长期致力于中医药现代化研究，推动中医药事业传承创新发展。新冠肺炎疫情发生后，张伯礼毅然赶赴湖北武汉，投入抗疫工作。张伯礼牵头制定中西医结合救治方案，指导中医药全过程介入患者救治，取得了显著成效，为疫情防控作出重大贡献。

“全国的医务工作者都是英雄，我只是其中普通的一员。”张伯礼说，作为一名医生和党员，做好本职工作，为人民健康服务，就是履行党员义务。

张定宇，武汉市金银潭医院原院长，现任湖北省卫健委党组成员、副主任、公共卫生总师。张定宇长期在医疗一线工作，曾带队赴汶川抗震救灾，多次参加国际医疗援助。2019年12月底，在收治首批7名不明原因肺炎患者后，张定宇立即组建隔离病区，率先采集样本开展病毒检测，为确认新冠病毒赢得了时间。此外，张定宇还带领金银潭医院医务人员救治了2800余名患者。

“我是一名医生，更是一名党员，也是湖北省、武汉市突发公共卫生事件医疗救治定点医院的院长，关键时刻，我不能退缩。”张定宇说，未来，要继续为守护人民生命健康作出自己的贡献。

首都医科大学附属北京地坛医院“红丝带之家”办公室主任、护士长王克荣，长期坚守在传染病防治岗位上，共护理过27种传染病的5万多名患者。20余年来，她护理、帮助过的艾滋病患者超过1000名。此外，她还担任国家卫健委艾滋病专家组成员等职务，足迹遍及25个省区市，培训艾滋病基层护理人员1万余人。

“爱是可以传递的。”王克荣说，作为一名临床一线的护士，希望能用技能、知识，帮助更多患者，向他们传递爱和温暖。

李桂科是云南省大理白族自治州洱源县疾病预防控制中心的名誉主任。1981年，李桂科到洱源县山石屏麻风院工作。李桂科以麻风院为家，与同事花了近10年时间，治愈了麻风院的所有患者，同时也治愈了洱源县洋芋山麻风村46名患者。此外，李桂科还带领村民修路、架桥，盖新房、搬新居。

“医生的职责使我坚持下来。”李桂科说，山石屏村战胜麻风病，充分体现了党和政府对各族人民健康的关爱。

贺星龙是山西省大宁县乐堂村乡村医生、村党支部副书记。1996年，家庭拮据的贺星龙考上了卫校，在收到了全村人凑的3000多元钱后，才得以顺利完成学业。毕业后，贺星龙放弃留校的工作机会，回到家乡当了一名村医。几年时间，他把服务范围扩大到28个自然村共4600多名村民，成为村民健康的守护者。

贺星龙说，农村需要医生，特别是全科医生。希望有更多医学生毕业后能回到农村服务。

5名卫生健康系统代表一致表示，作为一名医生和党员，要继续弘扬“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，全心全意服务人民健康。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 06 版）