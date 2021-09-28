为世界消除疟疾贡献中国力量（大健康观察）

重庆市酉阳土家族苗族自治县是国内较大的青蒿素生产基地之一，全县种植有青蒿6.8万亩。图为9月10日，在重庆酉阳县板溪镇，村民在收割青蒿。

新华社记者黄 伟摄

8月18日，在广西柳州市融安县，广西仙草堂制药有限责任公司员工在晾晒收购的青蒿叶。

新华社记者张爱林摄

青蒿素半成品。

新华社记者张爱林摄

屠呦呦在工作中（翻拍资料照片）。

新华社发

20世纪40年代，中国每年报告超过3000万例疟疾病例。70年后，中国已实现自2016年起连续4年无本地感染病例报告，并于今年6月30日正式获得世界卫生组织消除疟疾认证。这是一项了不起的成就。

中国在消除疟疾的历史进程中，不仅诞生了首位诺贝尔医学奖获得者屠呦呦，同时，以中国创新药青蒿琥酯为代表的一系列新型抗疟药物，一直在世界范围内助力消除疟疾，为共建无疟疾世界贡献“中国力量”。

中国创新药在重症疟疾抢救领域发挥了重要作用

1972年，屠呦呦在523项目（指代号为“523”的疟疾防治药物研究项目）中发现青蒿素可以有效灭杀疟原虫，因其存在水溶性欠佳的问题，治疟疗效无法发挥到最优。

后来，桂林南药公司被广西壮族自治区政府推荐加入523项目，参与青蒿素的二次研发，并在1977年成功发明了青蒿琥酯。这不仅解决了青蒿素的水溶性问题，更是将治疟疗效提高了5—7倍，可制成针剂，抢救重症型疟疾患者。

1987年，青蒿琥酯获得国家卫生部颁发的中国X-01号一类新药证书，注射用青蒿琥酯同时获得X-02号新药证书。

至此，桂林南药正式取得商业化生产和销售青蒿琥酯类药品的资格，将青蒿素产业化用于疟疾治疗终端市场，这也正是如今享誉全球抗疟领域的重症疟疾治疗品牌——Artesun?注射用青蒿琥酯。这一药品在重症疟疾抢救领域发挥了重要作用，更在屠呦呦获得诺贝尔医学奖之后，名声震赫非洲大地。

2010年，世界权威医学期刊《柳叶刀》发布报告称，桂林南药注射用青蒿琥酯的疗效明显优于奎宁，向各国建议采用以取代奎宁治疗重症疟疾。2015年，该产品荣登法国《处方》年度荣誉榜，成为首个进入该榜单的中国原创药。迄今为止，该产品已累计挽救4000万重症疟疾患者的生命，其中大部分是5岁以下儿童。

青蒿琥酯彻底打破国际药企对青蒿素的专利垄断

很多人并不清楚，桂林南药的原创药青蒿琥酯是完全拥有自主知识产权的青蒿素抗疟药。

据桂林南药联席总裁苏莉回忆说：10多年前，桂林南药的青蒿琥酯片确实主要是为法国赛诺菲贴牌生产，在非洲市场被熟悉认知的是赛诺菲的Arsumax（青蒿琥酯片），桂林南药作为药品生产企业几乎没人注意到。尽管如此，青蒿琥酯的专利权从未出让，一直都是属于桂林南药的。

“当时抗疟药市场基本被诺华、赛诺菲等跨国企业占领，而我们一心想要打造属于自己的民族品牌，所以就分析，他们的产品主要针对一般疟疾治疗的口服制剂，为此，我们采取了品牌差异化战略，专注于针对重症疟疾治疗的Artesun?（注射用青蒿琥酯）进行推广，正是这一产品让我们初战告捷。”苏莉说。

2004年12月1日，桂林南药向世界卫生组织递交了青蒿琥酯预认证申报材料。2005年6月，世界卫生组织在坦桑尼亚阿鲁桑会议上，正式确认青蒿琥酯的原创者是桂林南药股份有限公司（原桂林制药厂），公司拥有自主知识产权；同年12月，桂林南药代表中国企业实现世界卫生组织预供应商资格认证“零”的突破。这也意味着，中国创新药青蒿琥酯彻底打破了国际巨头药企对青蒿素的专利垄断。

为了促进民族品牌进一步深耕国际市场，桂林南药在质量管理和市场开拓方面“双管齐下”。倡导“人人承担质量的责任，坚持做对患者负责的事情”的质量文化，内部实施“国内国外市场双循环和精益制造研发双驱动”的产品生命周期质量管理模式；在疟疾高发的非洲地区，实施属地化营销，近10年来，在加纳、尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚及西非法语区等国家设立子公司和办事处，负责当地和周边地区的药品推广销售，这是如今“抗疟神药”注射用青蒿琥酯能够在全球重症疟疾领域占比90%以上份额的重要因素。

这家中国药企利用核心抗疟产品成功打开国际市场，一方面扭转了过去国际社会对中国创新药不认可的态度，另一方面也驱动了国内其他同行企业的国际化发展之路。

自2005年以来，桂林南药累计已有28个产品通过世界卫生组织药品预认证，其中包括24个制剂产品和4个原料药产品，一共向国际市场供应了超过2亿支注射用青蒿琥酯。

国际化进程的重大突破并没有让桂林南药满足于现状，该公司继续深耕抗疟领域。目前，该公司生产的抗疟药产品已覆盖疟疾预防、一般疟疾治疗及重症疟疾抢救的全治疗领域，同时拥有原料药、口服制剂、注射剂的生产能力，治疗人群覆盖成人、儿童及孕妇等特殊用药人群。

援非抗疟深耕非洲市场助推“一带一路”建设

“中国虽已获得世卫消除疟疾认证，但全球仍有一半人口面临罹患疟疾的风险，2019年全球仍有40.9万人因疟疾死亡，我们的使命仍在继续。作为企业，我们的目标不仅仅是帮助全球疟疾患者恢复健康，更重要的是帮助他们不再患有疟疾，所以桂林南药多年来一直潜心研发，不仅发明了被国际主流市场认可的重症疟疾抢救用药Artesun?，近两年更是研发成功儿童疟疾预防用药SPAQ-CO?Disp，这两款药品对全球疟疾发病率和死亡率的下降做了非常重要的贡献。”桂林南药总裁王文学说。

多年来，桂林南药利用核心产品优势，踏实践行国家“一带一路”倡议，积极配合商务部实施“援非抗疟”项目。自2006年起，该公司共承担商务部对非援助项目百余个，涉及30多个国别。此外，该公司携手疟疾防治领域全球顶级专家，建立专家资源库，通过视频会议等基于互联网的多媒体互动形式为非洲地区医务人员提供一个在线学术平台，尽力帮助非洲提高抗疟医疗卫生水平，覆盖肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、马拉维、赞比亚、加纳、科特迪瓦和布基纳法索等近10个非洲国家和地区。

以青蒿琥酯为代表的青蒿素类药物创新，是中医药原创思维与现代科技结合，以中国式方法解决世界医学难题的例证，对推进“一带一路”建设具有积极意义。目前，国际社会对“中国创造”的认知多在电子信息科技等领域，其实中国制药行业近年来也发展迅速。

王文学说，他们将打造以技术、品牌、质量、服务为核心的南药新优势，形成产品产业技术优势明显、管理机制健全、质量安全稳固、社会影响广泛的质量管理局面，携手行业优秀同仁，朝着“共建无疟疾世界”的宏远目标不懈努力。