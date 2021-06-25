廖福龙：青蒿素研究折射中国科研人精神风貌

受访者供图

亲历者说

“青蒿素的发现带给科技工作者的启示是：科研工作要面向大需求——国家需求和人类需求。具体到医学领域，科研工作要围绕临床重大问题去攻关，维护健康, 提高治愈率，减少死亡率并提高患者生活质量。” 屠呦呦的同事、中国中医科学院中药研究所研究员廖福龙说。

健康作为每个人的生活保障与每个社会的必备基础，其重要性自不必说。在人类维护健康的历史中，疟疾是最为凶险的传染病之一，也是人类的大敌。20世纪60年代，疟疾对于药物产生了严重的抗药性，人们谈疟疾而色变。每年全球感染疟疾人数达数亿，死亡人数约百万。

“青蒿素的发现，体现的不仅仅是中国医药在国际医疗健康领域中的一项原创，更折射出一代中国科研人员的精神风貌，那就是他们对于国家任务的责任与担当。”廖福龙说，现在这种精神已经被总结成“青蒿素精神”：胸怀祖国、敢于担当，团结协作、传承创新，情系苍生、淡泊名利，增强自信、勇攀高峰。

让廖福龙印象深刻的是，屠呦呦常说，历史的机缘让她有幸参与了抗疟药物的研发，青蒿素的发现是人类征服疟疾进程中的一小步，也是中国传统医药献给人类的一份礼物。“研究过程中的艰辛无须多说，更值得一提的是当年‘523’团队对于国家使命的责任与担当。正是这一精神力量，才有了奋斗与奉献，才有了团结与协作，才有了创新与发展，才使得青蒿素联合疗法挽救了众多疟疾患者的生命。”廖福龙强调。

如今看来，青蒿素作为中国人的原创发明，是自主创新的结晶，是举国体制的科研成果。自问世以来，青蒿素已陆续挽救了全世界尤其是发展中国家数百万人的生命，青蒿素联合疗法已成为世卫组织推荐的最佳抗疟疗法。

廖福龙介绍，近几年，中国中医科学院青蒿素研究中心在屠呦呦主任的领导下，秉承这种精神风貌，在青蒿素抗疟机制、抗药性问题和扩大青蒿素适应证方面进行深度研究与发掘，在具有高度影响的国际期刊《新英格兰医学杂志》《柳叶刀》《药理科学发展趋势》《德国应用化学》《美国科学会会刊》等杂志发表了青蒿素抗疟的导向性建议和最新研究进展。

“在新冠肺炎全球大流行的形势下，我们深感重大传染病会给人类带来多么严重的伤害和困扰。同时，我们也见证了传统中医药在防治新冠肺炎中的独特功效。我们仍然面临着重大的卫生安全挑战，我们会进一步关注新冠肺炎和疟疾等重大传染病的挑战，青蒿素研究中心愿意为此作出不断的努力和贡献。”廖福龙说。