对家暴“零容忍” 5年来各地公安机关共出具家庭暴力告诫书9.5万余份

人民网北京9月27日 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办公室举行《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》发布会。公安部治安管理局局长李京生在会上指出，家庭暴力侵害妇女儿童人身权利，破坏平等和睦的家庭关系，影响社会和谐稳定，是现代文明社会的“毒瘤”。各地公安机关对实施家庭暴力的违法犯罪行为的加害人，根据行为严重程度依法告诫和追究责任。五年来，共出具家庭暴力告诫书9.5万余份，有效预防家庭暴力行为的激化升级，有力促进了家庭和谐、社会稳定。

李京生介绍，新“两纲”将反家庭暴力作为保障妇女儿童合法权益的重要内容，以对家庭暴力“零容忍”的态度明确提出了深入实施反家庭暴力法，预防和制止针对妇女一切形式的家庭暴力，依法严惩家庭暴力等侵犯未成年人人身权利的违法犯罪行为的目标，并提出了一系列针对性、操作性很强的策略措施。

李京生进一步介绍，在反家庭暴力宣传方面，面向家庭开展反家庭暴力的宣传，促进男女平等观念在婚姻家庭关系建设中落地落实，反对一切形式的家庭暴力。在健全完善反家庭暴力制度机制方面，提出健全完善预防和制止家庭暴力多部门的合作机制，适时出台落实反家庭暴力法的司法解释、指导意见和实施细则，发布反家庭暴力的典型案例或者指导性案例，推动省区市、市地州盟出台反家庭暴力地方性法规。在强化履行强制报告义务方面，提出完善落实家庭暴力的发现、报告处置机制，落实强制报告制度，及时受理调查、立案和转处家庭暴力案件。在加大处置力度方面，提出加大接出警工作力度，开展家庭暴力警情、出具告诫书情况的专项统计，对构成犯罪的施暴人，依法追究刑事责任，从严处理重大恶性案件。及时签发人身安全保护令，提高审核签发率，加大执行力度，加强紧急庇护场所的管理，提升庇护服务的水平。加强对家庭暴力受害人的心理抚慰、身体康复和生活救助，最大限度的减少家庭暴力造成的伤害后果。加强对施暴人的教育警示、心理疏导和行为矫治，从源头上防止家庭暴力行为的发生。开展家庭暴力案件的跟踪回访，严防家庭暴力行为反复发生。