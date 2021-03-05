“家暴”警情单独列项助推“反家暴”精准化

在今年两会，全国妇联将提交《关于公安机关设置反家暴工作专项统计的提案》，建议公安部门在110报警系统中将“家庭暴力”单独列项，作为专项统计指标，做好涉家暴案件的信息登记，从而督促基层执法人员规范性执法。

家暴是家庭之殇、社会之忧。近年来，反家庭暴力已经逐渐成为社会共识，人们的反家暴意识日益增强。每有家暴行为或案件被曝光，都会引发舆论的高度关注和强烈挞伐。相关部门和组织在反家暴履职行动中也做了大量工作，取得了明显成效。

当然，反家暴工作还存在不少需要提升和完善的环节，此番全国妇联关注建议的家暴警情列项统计工作就是其中一项。公安机关是反家暴的重要职能部门，按照《反家庭暴力法》的规定，公安机关接到家庭暴力报案后应当及时出警，制止家庭暴力，按照有关规定调查取证，协助受害人就医、鉴定伤情；家庭暴力情节较轻，依法不给予治安管理处罚的，由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书；公安派出所还应当联合居民委员会、村民委员会对收到告诫书的加害人、受害人进行查访，监督加害人不再实施家庭暴力。

由于大多数地方的公安机关并未对家暴警情以及处置、告诫情况进行单独列项统计，相关家暴警情数据、档案缺乏系统性、规范性、完整性、统一性，不仅影响了对公安机关家暴处置情况的评估，也影响了对家暴问题的信息归总和发布。在网上，有不少关于家暴的数据信息，渠道多元，但由于缺少最有权威性和说服力的家暴警情信息，难以对公开的家暴数据信息进行核实。另外，家暴警情信息与其他警情信息混杂在一起，未能充分凸显家暴警情的重要性，也未形成专项统计指标的约束，部分基层民警对家暴警情重视不够、处置不力。

家暴不是家务事，而是侵权行为，是敏感的社会问题，关乎当事人的身心健康乃至生命安全，也关乎当事人的生活质量，有可能涉及民事责任、行政责任，重则涉及刑事责任。因而，对家暴警情有必要单独列项、专项统计、专项处置。《反家庭暴力法》第七条规定：县级以上人民政府有关部门、司法机关、妇女联合会应当将预防和制止家庭暴力纳入业务培训和统计工作。对家暴警情单独列项有法可依，是一项明确的法律义务。

实际上，不少部门或组织已经先行一步，依法加强对家暴信息的专项统计工作。最高人民法院已将申请人身安全保护令确立为独立案由，为人身安全保护令案件制定统一的“民保令”案号，每年对签发人身安全保护令的情况进行专项统计。民政部对给家庭暴力受害人提供庇护救助情况进行统计。全国妇联在处理妇女群众来信来电来访投诉中，对家庭暴力投诉做专项统计，详细记录相关情况。湖北等少数地方的公安机关也已将“家暴”警情单独列项，积累了有益经验。公安机关作为处置家暴案件的重要一环，对家暴警情进行专项处置统计，就补齐了家暴统计的短板，与其他部门的家暴统计工作踩到了一个点上，能够实现家暴统计信息的有效衔接、共享。

“家暴”警情单独列项处置统计可以助推“反家暴”精准化、专业化。这于宏观而言，可为反家暴立法、决策、行动以及社会监督提供翔实的数据支撑，于微观而言，可约束、引导、督促一线民警重视反家暴工作，从细节入手，增强责任意识、规范意识，提升家暴警情处置的效率和质量。公安机关应该对接现行统计体系，制定好家暴警情列项统计的规则、标准，明确方法和程序，厘清各个环节的责任，给家暴警情列项统计操作和社会监督提供依据和指南。