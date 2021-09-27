我国目前有家庭4.94亿户 家庭结构呈现出新特点

人民网北京9月27日 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办公室举行《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》发布会。国务院妇女儿童工作委员会副主任，全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇在会上介绍，第七次全国人口普查数据显示，我国目前有家庭4.94亿户，家庭规模、家庭结构呈现出新的特点，家庭领域面临许多新情况、新问题。

“比如婚姻家庭观念多元化的问题、平衡家庭与事业的关系问题、离婚率增高的问题、儿童家庭监护缺失的问题、家长育儿观存在误区的问题、亲子关系不尽和谐的问题等等。同时，三孩生育政策的实施，对家庭家教家风建设、对妇女儿童的发展都提出了新的要求。”黄晓薇指出，为此，新“两纲”通过设立“妇女与家庭建设”和“儿童与家庭”两个领域，确定目标任务，采取积极措施，将有利于在社会倡导建立平等和谐文明的婚姻家庭关系，将有利于进一步完善支持家庭的法律政策，提升家庭的发展能力，增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。

黄晓薇介绍，在内容上，新“妇纲”从树立新时代家庭观、弘扬社会主义家庭文明新风尚、建立完善家庭政策体系、拓展支持家庭的公共服务、发挥家庭家教家风在基层社会治理当中的作用，树立良好家风，构建男女平等和睦文明的婚姻家庭关系，倡导男女共担家务和家庭养老育幼责任等方面，提出了九项目标和十项策略措施。新“儿纲”则从发挥家庭立德树人的作用，培养儿童好思想、好品行、好习惯，教育引导父母落实监护责任，树立科学育儿的理念，积极践行和传承好家风、建立平等和谐的亲子关系，构建家庭教育指导服务体系，完善支持家庭的法律法规政策，提升家庭领域研究水平等方面提出了八项目标和九项策略措施。