国家卫健委：8月全国报告新冠肺炎确诊病例1893例 无死亡报告

人民网北京9月27日电 （记者张文婷）据国家卫健委网站消息，2021年8月（2021年8月1日0时至8月31日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病482071例，死亡2077人。

8月1日0时至8月31日24时，全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1893例，无死亡报告。

法定传染病中，甲类传染病中鼠疫报告1例病例，无死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余21种乙类传染病共报告发病274917例，报告死亡2077人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及布鲁氏菌病，占乙类传染病报告病例总数的94%。

同期，丙类传染病共报告发病207153例，未报告死亡病例。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒，占丙类传染病报告病例总数的95％。

注：发病数与死亡数按照终审日期进行统计；*：艾滋病死亡数是累计报告艾滋病病人在当月报告的全死因死亡数。**：病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计；***：通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据；****：自2019年5月1日起“结核性胸膜炎”归入肺结核分类统计，不再报告到“其他法定管理以及重点监测传染病”中。#国家卫生健康委网站数据。@为输入性病例。 国家卫健委官网截图