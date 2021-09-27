同名服务须划清“生活”与“医疗”界线

“正骨到底有多神奇”、“正骨有多重要”、“做完正骨有多爽”等热搜话题一度引发广泛讨论，阅读量达2亿。“全身推拿正骨，可以把你拆了装回来，还舒服得像根面条一样”……据报道，青海西宁多家正骨馆奇葩的正骨效果宣传背后，存在着诸多乱象。

无论是声称大小脸、左右脸不对称、高低肩等，都可经一次正骨得以恢复，还是宣扬正骨能起到瘦脸减肥等作用，都属于满嘴跑火车式地吹嘘。除此之外，这类正骨馆还存在诸多神操作，其中最让人难以理解的是在同一天，暗访者在不同的正骨馆里，三次被说是“长短腿”，也被“正骨矫正成等长”了三次。

对于嘴上胡诌和行动上胡来，理应见招拆招，给予相应处置。然而，类似服务虽然名称相同或相似，却有“生活”与“医疗”之分，当生活服务跨界实施医疗服务时，不仅监督的责任主体难以明确，而且顾客也极容易混淆两者。这是正骨乱象难以治理的重要原因。

具体而言，提供保健按摩、保健推拿的机构属于生活服务机构，不必办理医疗相应资质，也不允许实施医疗服务，但其服务内容与医院的正骨推拿科极为相似，有些内容几乎完全一样，稍不注意，就会越界。不仅正骨推拿如此，其他理疗如刮痧、拔罐、针灸等，也都存在生活和医疗之分，且两者之间的界线十分模糊。

还有一些同名服务，也存在“生活”与“医疗”之分的现象，其中最典型的是美容有生活美容与医疗美容之分。普通人理解两者之间的差异本来就存在困难，再加上有些服务可以两边搭界，当生活美容机构说一套做一套时，顾客就很容易被误导，一不小心就掉进了坑里。美容乱象长期存在的原因有很多，“生活”与“医疗”容易混淆，是极为重要的原因之一。

因此，对于此类服务，尤需划清“生活”与“医疗”界线，不仅要列出清单，明确哪些内容属于医疗服务，哪些内容属于生活服务，而且还要明确同样的服务达到何种程度，就会从“生活”上升为“医疗”。此外，监管也要划清责任界线，监管除了守土有责之外，越界行为也需要“越界”监管，不能因“各扫门前雪”而出现监管盲区。

“生活”与“医疗”两个层面的同名服务容易混淆，是值得正视的一种现象。在宏观层面思考对策，从整体上化解这道难题，治理美容、婴儿推拿、养生、按摩等方面的一些具体乱象，都会容易得多。