福建莆田荔城547人解除集中医学隔离观察

9月25日，福建省莆田市荔城区隔离点解除医学观察的民众返家。朱崇飞摄

体温监测正常，核酸检测确认无异常，符合解除隔离标准……25日晚间，福建省莆田市荔城区8个隔离点的547名市民，在集中医学观察7天后解除隔离。

莆田市荔城区24日晚连夜对547名集中隔离人员完成双管双采集，25日检测结果显示符合解除集中医学隔离要求，并安排专车转运。

9月25日，福建莆田街头，转运车等候解除隔离的民众。朱崇飞摄

据知，按照疫情防控规定，集中隔离人员解除集中隔离后，还要接受7天的居家健康监测。莆田市荔城区在“解封”前就组织专业人员对拟解除隔离人员居家环境进行评估，对符合居家健康监测条件的，组织专业队伍对居家环境进行外环境消杀和环境检测，对不符合居家健康监测条件的，另行安排在合适场所进行7天的健康监测。

转运中，莆田市荔城区严格执行专车隔位就坐，全程防护，专人接管，闭环纳入社区重点防控范围，确保转运过程安全、有序。（朱崇飞）