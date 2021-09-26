蒙古国单日新增新冠死亡病例数创新高

新华社乌兰巴托9月25日电(记者阿斯钢 苏力雅)据蒙古国卫生部25日发布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例2662例，累计确诊292591例；新增死亡病例18例，为该国疫情暴发以来单日最高纪录，累计死亡1116例。

数据显示，蒙古国自8月中旬以来单日新增确诊病例数居高不下，疫情在首都乌兰巴托和各省迅速蔓延。尽管新冠定点医院在全力收治患者，但由于床位短缺等原因，目前仅约2.2万名患者住院治疗，近6.8万名轻症患者在社区医疗机构指导下居家隔离治疗。

蒙古国卫生部说，目前全国范围内医护人员严重短缺，且他们长期处于超负荷工作状态。即使增加新冠定点医院床位，也无法招募到足够数量的医护人员。

截至目前，蒙古国约340万人口中的69.2%已接种至少一剂新冠疫苗，65.4%完成两剂疫苗接种。全国各地第三剂新冠疫苗接种工作正有序展开。

为遏制疫情蔓延，蒙古国政府已将全国高度警戒状态延长至12月31日。除成吉思汗国际机场外，其他口岸在今年年底前禁止游客通行。