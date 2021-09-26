全民医保护卫全民健康

国务院常务会议日前审议通过“十四五”全民医疗保障规划，进一步部署健全医保制度体系，更好满足群众就医用药需求。

我国已建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网，“十三五”期间基本医疗保险覆盖13.6亿人。但是，医疗保障领域发展不平衡不充分的问题逐步显现，表现为制度碎片化、待遇不平衡、监管不完善、改革不协同等。

“十四五”全民医疗保障规划直面医保制度中的短板，体现出国家对抓紧构建满足人民对美好生活新期待必备的制度的重视。同时，规划涵盖医疗保障的各个方面，提出推进医保改革要遵循“尽力而为”“量力而行”“做到可持续”等大方针，与我国实现“共同富裕”重大战略举措的方向契合，将惠及我们每个人。

规划“点名”灵活就业人员、老年人等人群，提出分类优化医保帮扶政策，意味着未来医疗支出除了由基本医疗保障兜底外，还会健全包括商业保险、医疗救助、慈善救助在内的保障体系，在参保形式上也会作出就业地参保等创新。同时，保基本不是只做基本保障，还将提高大病保险保障能力，完善困难群众重大疾病救助机制，做到可持续协同并进。

看病费用问题，群众普遍关心。规划的多项部署都与减轻就医负担直接相关。比如，健全突发重大疫情下的先救治后收费和针对特殊群体特定疾病的医药费豁免机制，明确在全国实现异地就医住院、门诊费用线上结算的具体目标，国家组织药品集中带量采购，挤压药品和耗材流通领域的价格虚高水分。

全民医疗保障是全民社会保障体系网的重要组成部分。要进一步织密这张网，必须增强医保、医疗、医药联动改革的协同性，确保医保制度高效运转。（吴佳佳）