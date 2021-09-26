京白梨“摞”起来 5秒钟验品相

9月24日，在门头沟区王平镇“浓情九月 梨香月圆”农民丰收节的活动现场，一场“摞梨”比赛正在如火如荼地进行着，12组家庭将精心挑选的6枚“京白梨”竖向叠摞，保持5秒钟后，以用时最短者为胜。

北京青年报记者了解到，优质的京白梨以扁圆为美，平均单果重110克，大果重可达200克以上。“以前有个说法是‘十个果子摞起来不倒’才符合进贡的标准。”一位观赛的果农向记者介绍道。因此“摞梨”比赛正是验证果品形状的最佳方式。秋季是吃梨的季节，北京地区最有名的品种当属列入国家地理标志产品的“京白梨”。“京白梨”每年一熟，9月初到国庆节之前正是最佳采摘期。据了解，门头沟区的“京白梨”种植主要分布在军庄镇、王平镇、妙峰山镇等地，今年的总产量在44万斤左右，销量均已达80%。

目前，“京白梨”正式进入热销季，市民朋友可与门头沟区军庄镇东山村村委会、王平镇西马休闲农场和妙峰山镇谷山村景区、桃园村妙峰骑行小镇联系购买。记者 蒲长廷 摄影/本报记者 杨益