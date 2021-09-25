北京协和医院第七届青年医师读图大赛举办

9月18日，北京协和医院百年院庆系列活动之一、第七届青年医师读图大赛决赛在教学楼三层多功能厅举办。40位住院医生和实习医生组成的8支队伍展开“图霸争锋”，通过体征、心电图、影像等各种图像判断临床问题，团队协作、限时答题，充分展现了协和人扎实的临床基本功和青年人朝气蓬勃的风采。

第七届青年医师读图大赛决赛大合影。孙良 吴华京摄

本次比赛由内科学系 、内科党总支、团委&青年工作部、教育处、宣传处和住院医师委员会联合主办。大赛以一道Schober试验检查脊柱活动度的图片拉开帷幕，所有病例串题均来自百年协和的临床病例，立足三基三严，涵盖蜘蛛痣、Murphy’s征、颈静脉怒张等典型体征，ST段抬高型心梗、肺栓塞、高钾血症等疾病的心电图表现，肠梗阻、主动脉夹层、结节病等疾病影像学表现，也包含了简易呼吸器的组装、血培养的采集等贴近临床实践的内容。

比赛赛程扣人心弦，必答题和抢答题过后，比分暂时落后的“与你同行”队在第一轮showhand病例串中抓住了机会，通过颈静脉怒张的体征和电交替的心电图表现，得出了心包积液的诊断，获得“神医”“靠谱”的评价，斩获双倍加分。但很可惜因为一道胸膜结核的胸片，已经缩小的差距再次拉大。第二轮showhand病例串讲述的是一位全身瘀斑、后背血肿的老年男性的病情。“左图右史”队首先出手，可惜未能得分。“与你同行”队抓住机会，通过凝血和正浆纠正试验推断出X因子缺乏，通过憋气症状、心肌酶升高、心电图广泛导联低电压，和碱性磷酸酶升高、肝肿大伴强化减低，推断出淀粉样变心脏、肝脏受累，再次showhand成功，但最后在治疗方案的选择上未完全答对。虽然未能继续冠亚军的争夺环节，但“与你同行”队的勇于拼搏、缜密分析及团队合作赢得了现场观众的阵阵喝彩。

大赛最后环节采取“一站到底”的赛制，两队各派出一位队员上台答题，答错者淘汰，直到一队队员全部淘汰为止。两队队员表现均非常精彩，尤其是“天天向上”队的王龙飞，连续答对5题，并且顶住压力答对了一道“无明显异常”的心电图。经过激烈的比拼，两队均只剩下队长未被淘汰。在最后的队长巅峰对决中，一道Brugada综合征的心电图表现让“励精图治”队摘得桂冠。

经过两个小时的激烈比拼，第七届内科青年医师读图大赛圆满结束，“励精图治”队获一等奖，“天天向上”队获二等奖，“左图右史”队、“与你同行队”获三等奖，“尽量都”队、“大耳朵读图”队、“百年一遇靠谱”队及“靠谱神医”队获优胜奖。(徐鲁斌 于晓晨 傅谭娉）