白衣为甲 不辱使命——访北京协和医院感染内科主任李太生

走进北京协和医院感染内科主任李太生的办公室，记者看到书架上摆放着一本鲜红的“全国先进工作者荣誉证书”。这份荣誉，凝聚着李太生抗击新冠肺炎疫情的辛劳和汗水。

去年春天，李太生在武汉抗疫一线坚守了81天。谈起这段经历，他说：“抗击新冠肺炎疫情，我是有底气的，因为当年我参加过抗击非典战斗，积累了不少经验。”

2003年3月17日，一位发热、喘憋的年轻人来到协和医院急诊，他是在看护患病的父亲后出现了这样的症状。这是协和医院的第一例非典病人，急诊科请来时任感染科副主任的李太生会诊。

患者发烧4天，白细胞不高，发病前一个月没有去外地。根据患者病情，李太生紧急叫停了急诊科呼吸插管操作，避免了一起院内感染。

当时，北京协和医院组建了“非典筛查诊断专家组”。若有疑似病人，必须经3位以上专家会诊。在决定“是留还是放”时，要讨论很长时间，找遍所有的依据，压力很大。李太生对另一位专家说：“医院要是有人被感染了，就是我们的责任。我们要对全院负责，不是要尽力，而是要拼尽全力！”

“如今新冠肺炎确诊有核酸检测，当年非典没有检测试剂，只能进行临床诊断。”李太生说。白细胞数和肺部阴影是非典的细胞学和影像学诊断标准之一，临床诊断繁琐而复杂。李太生发现，与正常人相比，急性期非典病人的T淋巴细胞数量显著减少，这一变化甚至早于胸片所提示的明显影像学改变。据此，他提出通过T细胞亚群的改变来早期诊断非典，这是一种新型诊断手段。

有了李太生对非典发病机理的准确把握，专家组编写了北京协和医院非典诊疗指南，治疗的核心就是激素使用。

“协和的激素使用原则是：早期、短程、小量。以后对收治的病人，如无激素使用禁忌证，确诊病人每天用甲强龙40毫克，时间不超过一个星期，防止病情加重。”李太生说。

从抗击非典到抗击新冠疫情，李太生颇有感慨。“在每一次战斗中，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，救治了一个又一个患者。”他表示，“医生的使命就是治病救人，我们要弘扬伟大抗疫精神，不辱使命，守护好人民生命安全和身体健康。”

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 05 版）