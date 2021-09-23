让科普更好助力高水平科技自立自强

鲜活生动、互动性强的科普作品激发孩子们的好奇心和想象力，前辈科学家们的奋斗事迹激励着青少年立志勇攀高峰……以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的2021年全国科普日活动正在各地火热开展。

科技只有为公众所掌握，才能真正发挥第一生产力的作用。多年来的科普，让具备科学素质的国人比例不断提升，科学精神、科学态度、科学方法更加深入人心，这对经济、政治、文化、社会、生态文明建设产生了积极影响。

科技是第一生产力，人才是第一资源。科普能在全社会营造学科学、爱科学、尊重科技工作者的良好氛围，这样的环境和土壤，必然在科技创新领域不断催生出新的人才、新的成果。

“创新是引领发展的第一动力”。高水平科普，能为广大科技工作者指明方向、更好开展科研攻关；能让更多创新成果为人所知，更好发挥科技创新对经济社会发展的驱动作用。

我们要进一步加强科普力度，通过创新发展现代科技馆体系、提升科普信息化水平、推进科幻产业发展等一系列举措，不断丰富、完善科普的内容、形式和水平，助力高水平科技自立自强。(张泉 温竞华）