优化体育场地消费环境

国家体育总局发布的第六次全国体育场地普查数据显示，与我国庞大的人口基数相比，体育场地存在总量相对较少、分布不均衡、功能单一、配套设施薄弱、商业化程度较低等问题。

全民健身观念深入人心，全民健身氛围愈发浓厚。体育运动已成为生活中必不可少的一部分，体育场地消费力量不容小觑。如何进一步优化体育场地消费环境，更好地满足广大消费者对运动健身的要求，大力促进体育消费市场长足发展？

要完善体育场地的基础配套设施。建立便利商店、体育器材店、收费冲凉场所等基础配套服务设施，满足消费者多元化的消费需求，为消费者提供便利，为体育场地服务业增添新的消费活力。

要增设体育场地的创新配套设施。体育场地应打破仅提供运动消费的单一模式，积极扩展与运动相关的消费，搭建“运动+休闲+餐饮”一条龙服务的直通车，譬如运动馆搭配轻餐饮，打造塑形减肥餐、运动拉伸按摩等服务为一体的场所，优化消费者的消费体验，提升整体满意度，让体育场馆带动更多消费。

要推动体育场地的结构智能化发展。智能化是体育场地未来发展的一大趋势，要开拓思路，寻找体育场地与互联网、大数据、5G等先进科技的结合点，加快推动智慧体育场地建设，完善体育场地智能设备服务能力，大力发展馆内导航、现场互动、网上叫餐、电子门票、手机付费等衍生服务功能，用智能化服务满足消费者的新需求，促进提升消费者的消费积极性。(梁硕)