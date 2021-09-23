以“新体育空间”提升城市软实力

贵报9月22日刊发的评论《利用城市边角地解决“去哪儿健身”难题》，提出了以“新体育空间”提升城市软实力的努力方向。“新体育空间”不仅有助于它提升人居环境的品质，丰富城市生活体验的内容，而且在城市“边角料”向体育健身“金边银角”的转变过程中，也提升了城市治理和服务的能力与效率。

把城市里的空闲地、边角地利用起来，在街头、社区多建几处群众方便到达的公共场地，对于提升群众“幸福感”，满足其日益增长的健身、娱乐等精神需求，改善居住环境、调节生活氛围具有重大意义。为人们健身、娱乐多留些空间，不仅能满足群众健身、娱乐的精神需求，也有利于撬动健康产业发展和消费扩大。

打造更多健身好去处，需要有见缝插针的发现。城市土地资源珍贵，更要善加利用，更好地满足人们对美好生活的多元多样多层次需求。在实践中，城市“边角料”不仅有转变为运动场地的，还有成为“口袋公园”的，得到市民点赞。盘活更多的类似资源，让它们为品质生活、宜居城市增色，让人们更有获得感和幸福感。