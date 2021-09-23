堵疏结合推动电动自行车治理（金台锐评）

近年来，电动自行车进楼入户、违规充电引发的火灾事故时有发生，引发社会广泛关注。据了解，今年前7个月全国发生电动车火灾事故6462起，过分充电、电池故障、线路短路等是导致电动车电气火灾的主要原因。

从公安部发布《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》到工业和信息化部修订《电动自行车安全技术规范》，再到各地实施非机动车安全管理条例以及电动自行车消防安全综合治理方案等，针对如何防范电动车引发火灾等安全问题，各部门作出了明确规定，明令严禁在建筑内的共用走道、楼梯间等公共区域停放电动车或者为电动车充电，明确规范电动自行车生产、销售、维修、使用、管理等各环节的安全质量保证，对一些违法违规行为进行了集中整治。

为防止电动车电气火灾问题，相关部门不可谓不重视，相关规定也不可谓不严格。可为何三令五申之下，电动自行车进楼入户充电引发的火灾依旧屡有发生？

据统计，我国电动自行车年销量超过3000万辆，电动两轮、三轮自行车保有量已超过3亿辆，并且仍在快速增长。与此同时，电动自行车停放难、充电难问题一直没有得到有效解决。

面对群众出行使用电动自行车的刚性需求，以及防范安全隐患的需要，必须堵疏结合，从根源上解决，正视和回应车辆停放和充电的现实问题。可喜的是，很多地方在堵疏结合上下了很大功夫，比如有的城市推广电动自行车智能充电装置，解决了无处充电的问题；有的小区搭建智能车棚，群众可远程查看电动自行车充电状态，实时监控充电情况；有的地方推出电池充电柜，利用阻燃材料和断电保护装置，确保电池充电安全；还有一些社区和手机应用开发商合作，推出“充电地图”，可以随时查看附近电动自行车的充电位置……多种电动自行车痛点问题的破解之策，解决了群众停车充电难的当务之急。

解决电动自行车停放充电问题，还需要多方共同协作。电动自行车治理的堵与疏，需要社会治安、综合执法、社区物业、公安机关、第三方企业以及其他相关部门单位、社会力量一起破题。比如，物业公司如何站在居民角度提出合理解决方案，消防部门如何保障充电车棚装置系统安全，社区如何在居民和物业公司之间发挥润滑剂作用，等等。

民生无小事。解决电动自行车无处停、“飞线”充电危险大的“小”问题，关乎的却是百姓切身利益的“大”需求；增加百姓“微幸福”的一小步，就是基层社会治理的一大步，体现的是党和政府对人民的关心，考验的是城市管理者的勇气和智慧，反映出的是整个社会为民服务的温度与情怀。

《 人民日报 》（ 2021年09月23日 19 版）