竹笛声声绕青山（解码·促进学生全面发展）

肖惠文在上声乐课。

本报记者 周 欢摄

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开设竹笛班、排练新曲目……江西省泰和县水槎乡中心小学音乐教师肖惠文让竹笛走进校园，把音乐课上得有声有色。竹笛不仅提升了学生的音乐素养，也让山里的孩子们收获了兴趣和快乐。

江西省吉安市泰和县大山深处，90后小伙肖惠文已经在水槎乡中心小学担任了4年音乐教师。这些年来，他一直在探索如何为村里的孩子们上好音乐课，用竹笛传递音乐的美妙和魅力。

思 考

上山里娃需要的音乐课

2017年，25岁的肖惠文回到故乡，担任水槎乡中心小学音乐老师。可第一堂音乐课，就给他浇了一瓢冷水。

“村小学生的音乐基础薄弱。”课前，肖惠文信心满满，要给学生们讲点专业的乐理知识。结果，从创作背景到曲目分析，从音乐构造到音乐美学，音乐课上成了“语文课”。

课后，肖惠文开始反思，“村里孩子需要什么样的音乐课，音乐教育应该达到怎样的效果？”意识到问题，他想了一些办法，第二堂课带上了竹笛和葫芦丝，还设计了趣味小游戏，课堂气氛好了起来。

“音乐教育先要培养孩子们的兴趣，再有针对性地制定学习计划，不能一味往专业方向培养。”理顺教学供需关系后，肖惠文决定把吹奏竹笛加入教学。

选择竹笛，跟肖惠文的音乐经历有关，“我从小学开始学吹竹笛，学习了10年，其间父母一直引导和支持，我也因此在音乐上收获了更多乐趣。”

2020年秋季学期，肖惠文从班里挑选38名学生成立了竹笛班，每周固定上课，假期集中训练。“重点训练气、唇、舌、指上的基本功。为了提高对音色和气息的掌控能力，我要求学生每天早上6点半起床跑步、做仰卧起坐等锻炼。”肖惠文说。

热爱，让孩子们沉浸在音乐的快乐里。经过一个假期的练习，孩子们把一首《井冈山下种南瓜》吹得有模有样。

改 变

孩子们敞开心扉、树立信心

“左手朝外，右手朝内，拇指按笛；打开嘴唇，牙齿不动，闭上嘴唇，然后发出‘噗’的声音……”采访时，学生们兴冲冲地凑了过来，主动演示怎么握笛、吹响。

水槎乡中心小学有670名学生，其中留守儿童占60%左右。“第一次见面，很多孩子的眼神里透着不自信。”那段时间，肖惠文不断思考，“能为他们做点什么？”

“以前的校园生活比较单调，现在学生们有了共同的兴趣，有时候会一起探讨吹奏技巧。”肖惠文认为，“音乐能够让孩子们拥有更加充盈的内心，还能帮助孩子们敞开心扉，积极表达自我，树立信心。浸润在音乐的世界中，他们更容易感受爱、传递爱。”

“竹笛的声音很清脆、美妙，我特别喜欢。”自从学会吹竹笛后，学生雷倩变得活泼开朗了不少。“现在她更爱笑爱说话了。”爷爷对孙女的变化看在眼里、乐在心里。放学回家后，雷倩常通过微信视频，给在外地打工的父母吹奏竹笛曲。

去年底学校举办的竹笛大赛上，四年级三班的黄勇以自学的《踏山河》获得了一等奖；四年级二班的熊晓纯展现出天赋，已经成为竹笛班班长……学生们收获了快乐和兴趣，还有更多成长的可能性，肖惠文笑道：“说不定就有学生会成为竹笛演奏家。”

4年的乡村教学经历，让肖惠文越发成熟，“从学生身上我看到自己的价值，教学带来的满足感无与伦比。”

传 承

在音乐里感受传统文化

肖惠文的住处有两间房，其中一间专门用来教竹笛制作，10平方米不到的制作室里摆满了竹材和工具。

一次偶然机会，肖惠文了解到有种乐器叫尺八，已经传承千年。这促使他从传承传统文化的角度去思考竹笛教学。练百遍笛，阅千篇文。为了感受乐器文化，肖惠文趁着暑假到浙江杭州学习了竹笛制作，又把学到的制作工艺带回校园。

“学校后山的竹子都是毛竹，而制作竹笛要用苦竹。刚砍下来的竹子不能马上用，要阴干两三年。”制作室里，肖惠文边演示边说：“笛子的壁厚决定了音质高低，先测量内径外径看壁厚，来决定笛子调性。再算好孔距、孔宽打孔，笛孔的形状、大小、位置都会对音色产生影响。”

学习竹笛制作绝不是依葫芦画瓢。“过程中会产生很多思考，反复校音能增强对好音色的认知和判断，这是很好地理解乐理的机会。”肖惠文说。

上学期，学生们进行了初步体验，“这学期，学校准备了竹笛制作教室和排练演奏教室，三、四年级学生学吹笛，五、六年级学生学制作。”肖惠文说，学习竹笛制作不仅锻炼学生的动手能力，“制作的过程就是浸润的过程，领悟其中的文化内涵，孩子们会思考为什么要用竹子做材料等。”

从演奏到制作，再到如今的文化课，音乐教学的内容和形式越来越丰富，孩子们也在音乐中感受、传承竹笛文化。

笛声阵阵，随风飘扬在校园、教室、操场，孩子们的心灵与音符一同律动，悦耳的音乐与爽朗的笑声在大山里回荡。

《 人民日报 》（ 2021年09月23日 14 版）