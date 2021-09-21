希腊政府决定向60岁以上的人群接种新冠疫苗“加强针”

当地时间9月20日，希腊政府卫生专家委员会成员瓦娜·帕帕凡吉鲁（VanaPapaevangelou）对媒体表示，政府已决定向60岁以上或其他有较高感染风险的人群接种第三剂新冠疫苗“加强针”。

她说：“科学家们已经选择为60岁以上的免疫力低下者和高龄人群接种第三剂疫苗。疫苗“加强针”的作用是为了增强人的免疫力。由于免疫抑制和年龄的原因，此前已注射的新冠疫苗对高龄人群的保护并没有达到最佳效果。”实验室的研究和流行病学数据表明，年龄越大，距离完成第二剂疫苗接种的时间越长，人们感染新冠病毒的几率越高。

帕帕凡吉鲁还表示，在新冠疫苗接种完成六个月后，保护作用将会减弱，需要采取额外保护措施。她补充称，随着病毒传播速度的减慢，对阻断社区间的传播更加有利，但更有效的方法是为尚未接种疫苗的人接种疫苗，因为他们感染新冠病毒的可能性是那些疫苗保护失效的人的10倍。（总台记者 王玉国）