推进疫苗合作 团结抗击疫情（推动抗疫国际合作，中国在行动）

日前，中国政府援助的国药新冠疫苗运抵菲律宾首都马尼拉。

乌马利摄（新华社发）

开栏的话

截至目前，中国已向100多个国家和国际组织提供超过10亿剂疫苗和原液，将努力全年对外提供20亿剂疫苗。9月9日，习近平主席在北京以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话。习近平主席宣布，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

即日起，本报推出“推动抗疫国际合作，中国在行动”专栏，展现中国推动抗疫国际合作的决心与行动，为全球共同打赢疫情防控阻击战凝聚合力，共同推动构建人类卫生健康共同体和人类命运共同体。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。中国始终秉持人类卫生健康共同体理念，尽己所能帮助广大发展中国家应对疫情。通过促进疫苗在全球的公平分配、为广大发展中国家提供疫苗和其他急需抗疫物资、推动疫苗在其他国家的本地化生产等方式，中方切实推进疫苗国际合作，为人类早日战胜疫情作出贡献。

帮助广大发展中国家获取疫苗

一直以来，中方积极支持并参与“新冠疫苗实施计划”，致力于推动新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。今年上半年，中国医药集团、科兴公司疫苗获得世卫组织紧急使用认证后，相关企业第一时间组织协调生产保障，同全球疫苗免疫联盟积极洽谈供苗事宜，并于今年7月列入“新冠疫苗实施计划”采购库。根据双方签署的采购协议，两家企业将于10月底前向“新冠疫苗实施计划”提供1.1亿剂疫苗，由“新冠疫苗实施计划”综合考虑各国采购意愿后确定具体分配方案。同时，双方已就未来长期供苗达成意向，目前正就后续供货的具体时间和方案进行商谈。据悉，首批约900万剂疫苗已于8月上旬运抵巴基斯坦和孟加拉国。

8月底，由中国科兴公司向“新冠疫苗实施计划”供应的首批近57万剂新冠病毒灭活疫苗运抵阿尔及利亚首都阿尔及尔。这批由联合国儿童基金会采购的新冠疫苗也是阿尔及利亚在“新冠疫苗实施计划”框架下收到的首批中国疫苗。由于新冠疫苗全球分配不均，阿尔及利亚长期面临新冠疫苗供应不足。今年7月，中国同阿尔及利亚达成疫苗供应协议后，情况逐渐改善。今年初，中方向阿方提供了20万剂疫苗援助，成为最早向阿捐赠疫苗的国家。当前，中国是向阿方提供疫苗数量最多的国家。

助力多国构建新冠病毒免疫屏障

疫情发生以来，中方已向东盟国家提供了1.9亿多剂新冠疫苗，并援助大批急需的抗疫物资。双方已启动中国—东盟公共卫生合作倡议，不断完善“中国—东盟疫苗之友”平台，促进疫苗政策沟通和信息分享。柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒说，面对疫情，中国是东盟建立免疫防线的重要战友。

9月12日，中国捐赠的第二批新冠疫苗运抵文莱。文莱外交事务主管部长艾瑞万代表文莱政府和人民，感谢中国政府和人民在文莱疫情最严重、急需支援的关头再次慷慨相助。他说，今年上半年中国捐赠的首批新冠疫苗为文加强防疫屏障发挥了重要作用。

9月3日，中方向缅甸援助新一批新冠疫苗和抗疫物资。缅甸卫生部部长岱楷温在交付仪式视频会议上说，感谢中方对缅甸人民的深情厚谊，相信在中国的帮助下，缅甸一定能够战胜疫情。

9月9日，厄瓜多尔政府举行活动，庆祝实现第一阶段疫苗接种目标。厄瓜多尔总统拉索在活动中表示，厄瓜多尔感谢国际社会帮助其实现第一阶段接种目标，尤其感谢来自中国政府和人民的支持，该国第一阶段接种的疫苗超过65%来自中国。厄瓜多尔美洲大学公共卫生专家埃斯特万·奥尔蒂斯认为，中国新冠疫苗的安全性是有保障的，而且也是发展中国家最容易获得的疫苗。

第二批300万剂中国国药疫苗于9月9日运抵哈萨克斯坦阿拉木图。这是哈方向中方采购400万剂国药疫苗中的第二批，首批100万剂已于8月抵达。

9月2日，中方援助伊拉克的一批抗疫物资运抵伊首都巴格达。伊拉克卫生部药品销售总公司总经理阿里·巴拉维说，从援建检测实验室到捐赠新冠疫苗，中国的援助对伊抗击疫情发挥了重要作用，新一批抗疫物资的到来将增强伊防疫措施。此前，中国政府已向伊拉克援助了三批新冠疫苗。

推动实现疫苗在其他国家的本地化生产

为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，中国不仅对外提供疫苗成品，还积极推动实现疫苗在其他国家的本地化生产。中国疫苗企业已在阿联酋、埃及、印度尼西亚等多个国家启动合作生产。

9月9日，欧洲地区首家中国疫苗工厂的奠基仪式在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行。塞尔维亚总统武契奇表示，在中国和阿联酋伙伴的帮助下，塞尔维亚将建设一家现代化疫苗工厂，这对塞尔维亚乃至本地区的抗疫行动具有重要意义。此前，中国医药集团、塞尔维亚政府、阿联酋G42集团签署新冠疫苗合作生产备忘录，就疫苗本土化生产达成共识。生产中国国药新冠疫苗所需的设备和原料已运抵贝尔格莱德。根据塞尔维亚总统府发表的声明，这家工厂将于明年4月开始生产中国国药新冠疫苗，除保证塞尔维亚需求外，还将供应巴尔干及欧洲地区其他国家。

9月7日，乌兹别克斯坦副总理穆萨耶夫在有关新冠疫苗接种的研讨会上表示，中国新冠疫苗安全有效，在乌抗击疫情方面发挥着重要作用。据乌卫生部统计，目前在乌接种的新冠疫苗绝大部分是中国重组蛋白疫苗。今年8月，安徽智飞龙科马生物制药有限公司与乌制药企业祖拉贝克实验室有限公司达成协议，在乌联合生产中国新冠重组蛋白疫苗。在初期阶段，该款疫苗原料药由中方合作伙伴提供。8月中下旬，乌政府批准祖拉贝克实验室有限公司生产的这款疫苗在乌兹别克斯坦注册。

日前，在本土化生产中国新冠疫苗的埃及工厂视察时，埃及卫生部部长哈拉·扎耶德对媒体表示，生产线年生产能力为2亿剂，已能满足埃及当地的疫苗需求。今年5月，埃及从中国采购的首批科兴疫苗原液运抵开罗。今年7月，埃及完成首批中国科兴疫苗的生产，埃及总理马德布利表示，埃方对中国帮助埃及进行疫苗本土化生产表示感谢。世卫组织驻埃及代表纳伊玛·加西尔也发表声明说，中国与埃及合作生产新冠疫苗，世卫组织对此表示赞赏。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 03 版）