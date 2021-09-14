关于中秋国庆假期出游 北京疾控发布十条风险提示

人民网北京9月14日电 （记者张文婷）中秋国庆将至，秋高气爽是旅游出行的高峰期，人员往来频繁，流动性大，增加了呼吸道、肠道等传染病的传播风险。对此，北京市疾控中心发布十条风险提示，呼吁北京市民非必须不出境，不去中高风险及有病例报告的地区旅行。

近期，国内本土病例零星散发，并引起聚集性疫情。加之全球新冠疫情仍处于高位，疫情防控工作严峻复杂，不能有丝毫松懈。北京市疾控中心表示，北京市民要继续绷紧疫情防控这根弦，落实好常态化疫情防控措施，继续增强防护意识，健康安全度过中秋国庆佳节。

一是继续坚持非必须不出境，不去中高风险及有病例报告的地区旅行。

中高风险及有病例报告的地区进（返）京人员自觉配合道路卡口、高铁、机场等公共交通场所检查，及时主动向所在社区、单位和酒店报告行程，配合并支持相关排查、隔离、核酸筛查、健康监测等管控措施。

二是提前规划错峰出行。

出行前，到政府相关疫情网站提前了解目的地病例报告及中高风险地区情况，随时了解疫情及防控信息，注意查询目的地相关防疫政策。（市民朋友可以登录中国政府网、国务院客户端小程序，即可进入“各地疫情防控政策措施”专栏查询各地防疫政策措施。

准备充足的口罩、免洗手消毒液等防护物资。尽量避开热门景点，实行网上预约、错峰出行。各景区、景点也要做好常态化疫情防控工作。

三是以京郊游和中短途旅游为宜，室外活动为主。

建议前往人员较少的空旷地带、郊野公园等处游玩，以家庭游为主，出现发热或呼吸道症状，应避免外出，老人、慢性病、孕产妇等特殊人群，不建议安排远行。

四是提倡出游前全程接种新冠疫苗。

疫苗接种是预防疾病最有效的措施。北京于7月20日已启动高中阶段（15-17岁）人群接种，8月初启动初中阶段（12-14岁）人群接种。提醒市民朋友不要因为出游错过疫苗接种。

五是减少不必要的聚会。

不宜举办或参加人员较多的聚餐聚会，避免在密闭空间聚会，活动尽可能简短并注意开窗通风。参加活动的人员要做好个人防护，与他人保持安全距离，杜绝带病聚餐聚会。

六是坚持常态化疫情防控措施。

科学佩戴口罩，尽量不去人群密集、空气不流通的场所；不扎堆，不聚集，自觉遵守防疫措施，在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交车、地铁、机场候机室等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、保持安全社交距离等防控措施。

七是要保持个人卫生和环境卫生。

勤洗手，常通风。饭前便后、触摸眼、口、鼻之前，接触垃圾、排泄物之后要用肥皂或洗手液洗手，不方便洗手时可使用免洗手消毒剂。咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。不随地吐痰。

八是合理膳食注意卫生。

外出游玩期间不要暴饮暴食，规律用餐，合理膳食，推荐饮用晾凉的开水或正规企业生产的瓶装水等。选择有资质的餐饮单位就餐，注意饮食卫生，倡导使用公筷公勺，实行分餐制，拒绝食用野味。

九是避免与野生动物密切接触。

外出游玩时，增强防病意识，避免与野生动物的密切接触。如必须接触，也应注意做好必要的个人防护，避免感染人兽共患疾病。

十是返程做好健康监测。

旅游归来后，应密切关注自身及家人的身体状况，如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，要佩戴口罩及时到附近医院发热门诊就医，不要自行用药，不要到没有资质的诊所就医，以免延误诊疗。就诊时不建议乘坐公共交通工具。不要带病上班，并向单位报告旅行史、接触史及身体异常情况。