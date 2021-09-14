2021中国研究型医院高峰论坛在京举办

9月11日，由中国研究型医院学会主办的2021中国研究型医院高峰论坛在京举办。会议以线上线下结合方式，聚集近2000名国内外医院管理专家、临床专家、科学家和企业家，以“医院新模式 发展新动能”为主题展开集中探讨。

国家卫生健康委员会体制改革司司长许树强表示，中国研究型医院学会聚集医院管理一线的领军人物和有影响力的各级各类专家学者，在推动医学科技创新和成果转化、加强复合型医学人才培养、建立现代医院管理制度、抗击新冠肺炎疫情等方面发挥了重要作用。

他说：“相信学会将进一步充分发挥智库作用，以推动公立医院高质量发展为主题，开展前瞻性、针对性、连续性、持续性政策研究，围绕‘医院新模式、发展新动能’继续提出意见建议，为推动公立医院高质量发展、深化医药卫生体制改革、全面推进健康中国建设不断做出新贡献。”

原国家卫生部部长张文康表示，创建研究型医院是我国医院创新发展的成功实践，是全面推进健康中国建设，为人民提供全方位、全周期健康服务的重要内容。推进研究型医院建设既是紧迫的现实任务，又是重要的历史责任，要进一步结合研究型医院建设发展的现实需求，大力推动研究型医院、研究型学科、研究型人才建设，不断开创研究型医院建设发展的新局面，积极推动我国医院改革发展。

中国研究型医院学会会长何振喜认为，研究型医院应紧紧扣住职能任务根本需求，大力推进组织架构的深刻变革。要聚焦重大疾病需求，组建临床研究中心；要聚焦医疗模式转变，组建多学科诊疗中心；要聚焦数据驱动发展，组建医学大数据中心；要聚焦形成资源优势，组建生物样本中心；要聚焦打通转化链路，组建成果转化中心；要紧紧围绕激发创造活力，系统构建研究型医院运行管理的科学机制，包括完善领导决策机制、研究型学科发展机制和改革研究型人才建设机制、绩效考核机制、资源配置机制，切实通过体制机制的创新重塑，形成高效建设世界一流研究型医院的不竭动力。

论坛由中国研究型医院学会副会长刘希华主持，中国研究型医院学会副会长姚军对《中国研究型医院建设指南》作解读说明。国家知识产权局局长、中国科学院院士申长雨，西湖大学校长、结构生物学家、中国科学院院士、美国科学院美国艺术与科学院外籍院士施一公，解放军总医院医学创新研究部创伤修复与组织再生研究中心主任、全军烧伤修复与组织再生重点研究室主任、中国工程院院士付小兵，上海交通大学附属瑞金医院院长、中国工程院院士宁光，上海申康医院发展中心党委书记王兴鹏，首都医科大学宣武医院院长赵国光，北京市卫生健康委科教处处长宋玫等嘉宾依次发言。

中国研究型医院高峰论坛设一个主论坛、17个分论坛。论坛期间，中国研究型医院学会分别与中智科技集团有限公司、北京知识产权运营管理有限公司、励德爱思唯尔信息技术（北京）有限公司签订了战略合作协议。会上首次发布了《中国研究型医院建设指南》《研究型医院评价指标体系》《研究型学科评价指标体系》和《研究型医师评价指标体系》。