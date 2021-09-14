构建人类卫生健康共同体，中医药大有可为

本报北京电 （熊建、朱玉娟）2021中国国际服务贸易交易会期间，9月5日，第四届“一带一路”中医药发展论坛在北京国家会议中心举行。此次论坛主题是“中医药助力构建人类卫生健康共同体”，由中国国际贸易促进委员会、国家中医药管理局、中国人民对外友好协会主办。

全国人大常委会副委员长陈竺发表视频致辞表示，中医药是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝，必须传承好、利用好、发展好中医药事业，为构建人类卫生健康共同体贡献“中国智慧”。要做好中医药守正创新、传承发展工作，充分发挥中医药在防治新冠肺炎疫情中的作用，推动中医药服务走向世界，让中医药成为民心相通的健康使者，为增进各国人民福祉作出积极贡献。

中国国际贸易促进委员会会长高燕表示，中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。中医药作为重要的国际名片和健康使者，已成为构建人类命运共同体和“一带一路”民心相通的重要内容。

国家中医药管理局副局长黄璐琦表示，“一带一路”倡议提出以来，国家中医药管理局积极推进中医药参与“一带一路”建设，在政策沟通、资源互通、民心相通、科技联通和贸易畅通领域取得显著成效。在今后的工作中，要深入推进中医药融入“一带一路”建设，助力构建人类卫生健康共同体；着力提升中医药国际合作效益，推动与共建国家互利共享；加强统筹国内和国际两个市场，助力构建双循环发展新格局。

中国人民对外友好协会副会长李希奎表示，中国人民对外友好协会愿积极发挥民间外交和城市外交优势，推动中医药文化的国际交流和合作，与“一带一路”国家人民一道，弘扬丝路精神，为高质量共建“一带一路”增添动力，为增进世界人民健康福祉、构建人类卫生健康共同体作出新的更大贡献。

韩国国会科学技术信息广播通信委员长李元旭通过书面致辞指出，在东方传统医学发展上，韩中两国的合作非常重要；这种合作将辅助健康和预防疾病的治疗过程标准化，以确保东方医学对百姓的大众化服务，有助于预防像现在的新冠肺炎病毒流行，创造人类健康的未来。

泰国农业与合作社部长查棱猜在视频致辞中表示，在泰国，中医药已经与泰国传统医药和医学相结合，共同发挥作用；中医药正历经古代药典学科向现代学科的演变，让中医和泰医一起建立合适的质量标准，成为所有人的医疗保健替代方案，特别是随着经济全球化的深入发展，加强全球卫生治理迫切需要世界各国密切协作、加强合作。