着力打响“中国中医看江西”品牌（大健康观察）

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。

以习近平同志为核心的党中央高度重视中医药发展，习近平总书记多次就中医药发展作出重要论述和重要指示。江西是中医药的重要发源地之一，具备良好的资源禀赋和产业基础。

近年来，江西发挥自身优势，传承岐黄薪火，擦亮千年瑰宝，不断加快中医药强省建设，取得了明显成效。为此，记者专访了江西省委副书记、省长易炼红。

努力实现中医药文化的创造性转化、创新性发展

记者：近年来，江西省大力推动中医药事业产业发展，取得了一定成效。能否简要介绍一下有关情况？

易炼红：江西中医药文化底蕴深厚、源远流长。在以习近平同志为核心的党中央关心下，江西于2016年获批为全国第二个以省为单位的国家中医药综合改革试验区。近年来，江西深入贯彻习近平总书记关于中医药发展的重要论述和视察江西重要讲话精神，强化政策举措，推动全省中医药事业产业发展取得了长足进步。

一是传承创新步伐加快。坚持传承与创新的辩证统一，努力实现中医药文化的创造性转化、创新性发展。在加强经典名方和“樟树帮”“建昌帮”传统炮制技术挖掘整理的同时，积极提升科研创新能力。2015年以来，我省牵头或参与的中医药类科研项目获国家科学技术进步奖二等奖4项，已建成企业国家重点实验室2个，国家工程研究中心1个。大力推进中国（南昌）中医药科创城建设，中药国家大科学装置建设取得积极进展，中国中医科学院健康研究院等一批国家及科研创新平台落户南昌。

二是服务能力持续提升。省、市、县、乡中医服务体系基本形成，全省中医类医院增加到121所，基层中医馆从945个增至1411个，基本实现全覆盖。基层中医药服务量占比从2016年的20%提高到2020年的31.3%。国家临床重点专科、重点学科、中药科研平台、区域中医（专科）诊疗中心相继建成。

三是产业规模不断壮大。我们将中医药产业纳入了全省“2+6+N”产业高质量跨越式发展行动计划，以产业链链长制为抓手，着力做优做强做大中医药产业，形成了种植、加工、制造、流通完整产业体系。2020年，全省中药材种植面积达311万亩、产量66万吨；中医药产业（制造业）营业收入突破500亿元、利润突破50亿元。今年上半年，全省中医药产业（制造业）实现营业收入233.66亿元、同比增长19.18%，利润20.06亿元、同比增长27.82%。

持续巩固提升中医药在疫情防控中的独特作用

记者：面对当前疫情起伏反复、病毒变异频繁的形势，江西如何巩固提升中医药在疫情防控中的传统优势和独特作用？

易炼红：进入常态化疫情防控以来，江西坚持中西医并重，持续巩固提升中医药在疫情防控中的独特作用，全力守护人民群众生命安全和身体健康，坚决守住疫情不反弹底线。

一是坚持“全过程”参与。完善中西医协同机制，按照国家要求成立了国家中医疫病防治队，组建了省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库。完善全省疫情防控物资保障中药储备机制，确保全省二级以上中医医疗机构及定点医院87种中药饮片和15种中成药储备量满足30天满负荷运转需求。开展疫情防控应急演练，进一步提升中医医疗机构在联防联控、应急处置、院感防控等方面的能力。

二是落实“早预防”措施。制定冬春季疫情中医药预防方案，向社会发布中医药预防用方。根据全国各地中医药防治新冠病毒变异毒株的经验，及时发布了第四版省防治新冠肺炎中医药防治方案。精准落实预防措施，对全省所有隔离点人员辨证使用中医治未病指引，向全省防控疫情一线的易感人群发放预防用中药、香囊、鼻喷剂等物资，发放预防用中药200余万剂。

三是开展“原创性”攻关。针对新冠病毒变异毒株，组织中医药专家，联合中医药研究机构、企业和高校，对古代治疗暑病的常用药物进行协同研究，进一步创新研制中药制剂。实施中医药科研平台建设行动，打造一批中医药领域研究机构，着力构建富有江西特色的中医药创新体系。

大力推动中医药走出国门、造福世界

记者：中医药正逐步被世界各国所认可和接受。在推动中医药“走出去”方面，江西做了哪些工作？

易炼红：近年来，我们以江西内陆开放型经济试验区建设为契机，主动融入“一带一路”共建，大力推动中医药走出国门、造福世界。

一是持续开展医疗援助。连续51年选派包括中医药工作者在内的国家援外医疗队，赴非洲开展疾病防治工作。新冠肺炎疫情发生后，派遣联合工作组赴乌兹别克斯坦，运用中医药治疗方法，协助开展疫情防控工作；先后向白俄罗斯、葡萄牙、瑞典等国援赠热敏灸艾条等物资，并通过视频直播连线，指导当地居民居家防疫。

二是扎实推进文化交流。承办了2018世界中医药大会夏季峰会，连续两年举办上海合作组织传统医学论坛，深化了与上合组织国家的传统医学文化交流互鉴。先后接待30多批次、200余名政要、大使和国际友人来江西体验中医疗效，开展中医药文化交流活动。打造了一批融中医医疗、养生、康复等于一体的中医药交流合作基地，着力擦亮中医药文化传播的“江西窗口”。

三是加快打造合作平台。实施中医药开放发展能力提升行动，加强与“一带一路”沿线国家开展中医药合作，打造了岐黄国医政要体验中心、海外中医中心等平台。创立了全球传统医学研究院，积极与乌兹别克斯坦、瑞典等国家共建高层次的科研平台或联合实验室，务实开展国际中医药科技项目合作。牵头成立世界中医药学会联合会热敏灸专业委员会，建立了热敏灸技术国际标准，推动热敏灸“艾火飘万里”。

加快建成“国内领先、世界知名”的中医药强省

记者：江西省提出，在“十四五”时期要加快建成中医药强省，请问在此过程中江西主要将从哪些方面发力？

易炼红：“十四五”时期是江西厚积薄发、爬坡过坎、转型升级的关键时期，也是江西中医药事业产业发展的关键时期。我们将以建设国家中医药综合改革示范区为核心，加快建成“国内领先、世界知名”的中医药强省，着力打响“中国中医看江西”品牌。

一是着力完善服务体系。积极推进省、市中医院特色发展，加强中医医院优势病种和特色专科建设，推进建设一批中医药防治重大疾病、中西医协同防治的省级中心，形成一批有优势有特色的中医、中西医结合专科。加大对国医大师、国医名师等中医药高水平人才临床经验的数据挖掘与应用，探索形成智慧诊疗新模式，提升中医诊疗服务的精准度。完善中医药应对突发公共卫生事件应急救治体系。

二是着力强化科技创新。加快中国（南昌）中医药科创城建设，加快推进中药国家大科学装置、中国中医科学院健康研究院等“国字号”平台建设，构建多学科融合、产学研用协同创新体系。实施江西中医药科技创新行动，支持组建一批国家级和省级重点实验室、技术创新中心、工程研究中心和企业技术中心，力争形成一批具有江西特色、一流水平的中医药创新成果。

三是着力做大产业集群。大力实施中药工业振兴工程、中药材质量保障工程等产业发展工程，推动江西中医药产业链加快迈向中高端。稳步扩大中药材种植规模，着力提升中药材质量和道地性，强化赣产中药材品牌建设。加快推进中药制造业发展，争取在中药新药、中药装备制造、重大产业项目、中医药新业态上有新突破。

四是着力加强人才培育。积极引进省外院士、国医大师、全国名中医和中医药多学科交叉的领军人才等高层次中医药人才来江西发展。实施中医药传承与创新“百千万”人才工程和中医药人才培养“杏林计划”，争取在每个县级以上中医医院培养1至2名中青年中医药骨干，着力构建中医药高层次人才、优秀骨干人才和基层优秀人才相衔接的中医药人才队伍。