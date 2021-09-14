“我色盲是因为我太粗心了吗？”（新视野）

得了色盲，收获的好奇远多于同情。

这个总结是在一档节目里，脱口秀演员徐志胜说的，很令笔者产生共鸣。

徐志胜说，小时候同学们知道他是色盲后，就拿各种颜色问他，让他产生了一种感觉：“合着他们知道我是色盲后，非得给我点儿颜色瞧瞧啊。”

当小徐认不出某种颜色时，同学就“鼓励”着说：“没事志胜，你再仔细看看。”徐志胜很错愕地感叹：“我色盲是因为我太粗心了吗？”

简单几句话，让观者开怀大笑同时，也向社会传达了色盲症患者反对被猎奇、抵制标签化的态度。

笔者是色弱不是色盲，但也没逃脱上述遭遇。被同学瞪大眼睛打量的滋味，被人指着不同颜色发问的感觉，并不爽。就好比有人不良于行，却非被要求跑起来一样。

色盲症不涉及生死，所以在公开场合讨论一番、围观一下、品评一二，显得并不违和，似乎无伤大雅。得了癌症、重度抑郁症、系统性红斑狼疮、艾滋病等大病、重病的患者则不然，他们面对的社会压力和职业歧视，是健康人无法想象和感同身受的。

“你就安心养病吧，身体才是革命的本钱。”

“你都经历生死了，咋还这么看不开呢？活着才是最重要的。”

“你忘了复发的时候治疗多遭罪了么？现在身体状况稳定，还想那么多干吗？”

“你生过这么大病，没人会再要求你什么。”

“你去上班，人家怎么安排工作给你？轻了重了的，又复发的话谁负得起这个责任？”

“能活着就不错了，想那么多有什么用啊！”

这是一位淋巴瘤4期合并系统性红斑狼疮患者惯常听到的“安慰”，没有恶语相向，没有高高在上。可在她看来，这些劝慰她不要焦虑、不要为工作心急的话，诚然都是好意，诚然她也能客观认识到自己作为一个职场人、社会人在身体健康这一项上就是与众不同了、需要被区别对待了，但是这种温柔的特别对待，还是会让她感到难受。

有人可能会说，这也太玻璃心了吧？人家是好心安慰啊。

对于重病患者来说，他们收获到的各种关爱和期待，汇聚成一句话，就是“活下去”，不必参与竞争、不必参与任何活动、不必对自己有其他要求。可以说，人生被压缩到一条窄窄的缝隙里。

但他们还在社会中，尤其在现代医学的护持下，很多重病变成了慢性病，因此，他们还要继续为自己的人生负责，还要不断追求自我实现，说到底是要感到“我还有用”“人生是有意义的”，而不是仅仅满足于“活下去就行”。

诚如上述患者所说：我只是生病了，我没有做错什么；我少了很多选择，但是我不该没有选择。我们应该多去倾听他们的心声，看到“病”后面的那个“人”，帮他们摘去“某某病人”的标签，帮他们回归社会、回归正常生活。这不是掩耳盗铃，而是帮他们建立人生自信和尊严，从而更好地战胜疾病。

从操作层面说，如果您不知道如何做到这一点，那不妨从善待身边那位色盲朋友做起，起码别再让他认红绿灯了。