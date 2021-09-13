专家：最新研究显示老年人血压控制在130毫米汞柱以内更佳

新华社北京9月12日电（记者林苗苗）中国医学科学院阜外医院高血压中心教授蔡军带领的团队研究发现，中国老年高血压患者将收缩压控制在130毫米汞柱之内能切实提供临床获益且相对安全，这一结果低于目前普遍接受的目标值。

随着人口老龄化的进展，老年高血压患者降压靶目标成为备受国内外学者关注的热点问题。然而，既往的大型临床研究结果各异；国内外指南的推荐值亦不尽相同。阜外医院牵头全国42家临床中心，共同开展中国老年高血压患者降压靶目标的干预策略研究，为确定我国老年高血压患者最佳靶目标值及心血管健康相关问题提供更多的数据支持。

研究筛选的8千余名老年高血压患者被随机分组至强化降压组（收缩压靶目标为110毫米汞柱至130毫米汞柱）和标准降压组（收缩压靶目标为130毫米汞柱至150毫米汞柱）。项目组为入选患者提供免费的降压药物、电子血压计以及多项检查项目。

研究发现，与标准降压组相比，强化降压可使主要心血管复合结局风险降低26%，急性冠脉综合征风险降低33%，中风风险降低33%，急性失代偿性心力衰竭风险降低73%。与标准降压组相比，强化降压不增加患者严重不良事件风险或肾脏损伤风险。因此，蔡军等研究者推荐老年高血压患者降压靶目标调整为130毫米汞柱以下，低于目前普遍接受的目标值。

这一结果被发表在国际权威医学期刊《新英格兰医学杂志》上。