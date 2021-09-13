新型新冠疫苗对抗变异株动物试验有效

美国科学家开发出了一种新型类病毒颗粒新冠疫苗。在实验鼠身上进行的试验表明，新疫苗能在实验鼠体内诱导更强的免疫反应，对新冠病毒变异毒株非常有效。相关论文发表于最新一期的《公共科学图书馆·病原体》杂志，为全球抗击新冠病毒及其新变异毒株提供了一种新途径。

在本研究中，科学家们将基于病毒的疫苗和基于蛋白质的疫苗这两种传统疫苗的优点结合起来，制备出了一种细菌蛋白质，这种蛋白质可以自组装成类似病毒的颗粒。通过在这种类似病毒的颗粒表面展示新冠病毒的蛋白，研究人员研制出了这种新型疫苗，这种疫苗可被哺乳动物的免疫系统识别，但不具有任何病毒传染性。

在实验鼠身上开展的研究发现，与仅仅使用基于蛋白质的疫苗相比，新型疫苗在动物体内诱导了更强的免疫反应，对新冠病毒变异毒株非常有效，能有效地保护小鼠免受新冠病毒感染。

该研究负责人、明尼苏达大学兽医和生物医学系教授李方博士说：“全球对抗新冠病毒需要更多种类有效且安全的疫苗，类似病毒的纳米颗粒系统将得到进一步发展，以提供各种新冠病毒疫苗，帮助人类和动物对抗新冠病毒及其各种变异毒株。”（记者刘霞）